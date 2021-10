Samsung Smart Monitor M7 al prezzo più basso di sempre su Amazon

Siamo ad un mese dal fatidico Black Friday, eppure sembra quasi come se l’attesa per questo evento non si facesse sentire, grazie alle scontistiche già numerose e ottime rilasciate da portali come Amazon, i quali anche in questa ultima settimana di ottobre permetteranno a tante persone di risparmiare sui loro acquisti online.

Anche se la durata delle scontistiche non si conosce, la storia dice che le offerte del giorno di Amazon tendono a durare poche ore e potrebbe essere il caso del monitor Samsung Smart M7, il quale viene proposto in questo istante al prezzo più basso di sempre, vale a dire 239,90€. Una percentuale di sconto che, se arrotondata, ci permette di dire che siamo di fronte ad un dimezzamento di prezzo pari al 50%. Un’offerta ottima dunque, così come il monitor in oggetto, che presenta caratteristiche uniche che andremo a scoprire di seguito.

Come detto, il Samsung Smart M7 è un monitor singolare e diverso dagli altri. Ciò che lo contraddistingue è la presenza di servizi di streaming multimediali e una raccolta di app integrata che vi permetterà di utilizzarlo quasi come una smart TV. Infatti, potrete accedere a Netflix, YouTube, Prime TV e Disney+ senza la necessità di collegarlo al PC. A tal proposito, le possibilità di collegamento sono molteplici e includono HDMI, USB Type- C, Bluetooth o Airplay.

La variante di Samsung Smart M7 proposta in offerta è quella da 32 pollici con risoluzione 4K. Vi informiamo, inoltre, che il pannello di questo specifico modello gode anche dell’HDR10, facendo sì che questa sia un’occasione davvero imperdibile, che vi permetterà di portarvi a casa una soluzione all’avanguardia ad un prezzo tipico di prodotti quasi da entry level. Come se ciò non bastasse, questo monitor potrà essere comandato anche con la vostra voce, grazie agli assistenti vocali quali Bixby, Amazon Alexa e Google Assistant. È presente poi la funzione Wireless Dex, che vi consentirà di riprodurre il contenuto del vostro dispositivo mobile sullo schermo di Samsung Smart M7.

Un monitor, dunque, molto versatile che, proprio a questo prezzo, diventa un affare senza se e senza ma. Detto ciò, vi ricordiamo che l'offerta potrebbe durare poche ore o diversi giorni, motivo per cui consigliamo di cogliere al volo questa occasione.

