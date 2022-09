Se volete rinnovare i vostri piccoli e grandi elettrodomestici con soluzioni a marchio Samsung, avendo la possibilità di pagare a rate, con tasso zero e a partire da gennaio 2023, vi informiamo che, sullo store ufficiale del produttore, è in atto una promozione che coinvolge praticamente tutto il catalogo con sconti su tantissimi prodotti di alto livello.

Valida fino al 26 settembre, l’iniziativa prende il nome di Samsung Spotlight Festival e, come detto, permetterà a chiunque di acquistare il meglio del produttore coreano a prezzi mai visti finora, soprattutto se si considera un prodotto ben specifico. Parliamo del Samsung HRM S95UA, un monitor ultrawide di altissimo livello, pensato per venire in contro a qualsiasi esigenza. Modello che solitamente costa ben 1.639,00€ ma, con la promozione citata pocanzi, potrete acquistarlo a soli 949,00€.

Prodotto soltanto nella diagonale da 49 pollici, Samsung HRM S95UA vi darà la sensazione di avere due monitor sulla scrivania, ma il display ultrawide in formato 32:9 sarà in grado di massimizzare l’area di visualizzazione in un design innovativo, caratterizzato da bordi sottilissimi e da una curvatura 1800R.

Se si considerano i competitor, pochi tra l’altro, il Samsung HRM S95UA spicca lato connettività, poiché è dotato di una porta LAN integrata, che vi permetterà di connettere un computer portatile a internet qualora non avesse un ethernet rapido e stabile. Ciò è possibile tramite il cavo USB Type-C, che vi consentirà anche di ricaricare il portatile direttamente dal monitor, merito di un caricatore integrato da 90W. Un concentrato di tecnologia, come testimonia anche la possibilità di controllare due sorgenti contemporaneamente, passando da una fonte all’altra tramite l‘interruttore KVM incorporato.

In quanto a specifiche tecniche siamo a livelli altissimi, con una risoluzione Dual QHD, volume colore fino al 95% secondo lo standard DCI-P3, supporto HDR 400 e, non per ultimo, tecnologia QLED, indispensabile per garantire colori vividi e brillanti. Insomma, un monitor per uso professionale, ma che si affaccia anche al settore del gaming, dato che il pannello raggiunge i 120 Hz.

Occasioni d’acquisto imperdibili che, chiaramente, non si limitano a questo monitor, motivo per cui abbiamo riportato in calce un reso conto di tutte le offerte attive sullo store Samsung. Qualora vogliate visionarle tutte, suggeriamo di passare sulla pagina dedicata che vi abbiamo comodamente linkato.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Promozioni attive su Samsung Store

Mobile

TV e Soundbar

Elettrodomestici

Informatica

Componi un bundle e risparmia fino al 20%

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!