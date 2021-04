Samsung: super sconti e 10% extra con questo codice!

Dopo avervi proposto le prime offerte della mattinata, vi segnaliamo ora una promozione che potrebbe ingolosire ancora di più tutti gli appassionati di sconti che ci sono tra di voi! Vi segnaliamo, infatti, una nuova promozione offerta da Samsung che vi garantirà un doppio sconto su alcuni dei dispositivi più ambiti della casa coreana, come smartphone e smart tv di ultima generazione. L’offerta è disponibile esclusivamente sullo store ufficiale Samsung, e per essere attivata necessita semplicemente dell’uso dell’apposito codice sconto “PROMO10“, grazie al quale, fino al 18 aprile, potrete risparmiare il 10% su di un’ottima selezione di prodotti già pesantemente scontati!

Un’occasione eccezionale, che riguarda anche articoli di assoluto pregio, come ad esempio il frigorifero Samsung Side by Side Serie 8000, il cui codice sconto fa aumentare già l’enorme risparmio di 950€ portandolo fino a 1.045€, permettendovi di acquistarlo a soli 855€ visto che il prezzo originale è di ben 1.899,00€. Un crollo di prezzo pazzesco, che darà modo a coloro che si apprestano a cambiare l’attuale frigorifero di cogliere un’occasione probabilmente senza precedenti.

Con un peso di oltre 100 kg, il Samsung Side by Side Serie 8000 porterà nella vostra cucina la miglior tecnologia presente oggi in un frigorifero ad un prezzo molto ragionevole grazie alle offerte Samsung. Come avete avuto modo di notare dall’immagine di anteprima, si tratta di un frigorifero side by side, la cui estetica lo assimila ad una sorta di armadio a due ante, ciascuna con larghezza diversa. È chiaro che questa caratteristica fa sì che questo sia un modello adatto per le grandi cucine o per coloro che hanno un buon quantitativo di spazio da dedicare al frigorifero.

Come è facile intuire, il Samsung Side by Side Serie 8000 vanta uno spazio interno e una praticità ai vertici della categoria, arricchita con svariati accorgimenti per offrire il massimo della flessibilità in fatto di conservazione. A tal proposito, questo specifico modello dispone ben 5 modalità di conservazione, che vi permetteranno di convertire il congelatore in un frigorifero, spegnere una delle due ante e diverse altre combinazioni, in modo che possiate scegliere sempre la giusta modalità di funzionamento in base alla quantità e al tipo di alimenti presenti all’interno.

Un frigorifero di grande livello che dovrebbe essere preso in considerazione già solo per le sue ottime capacità di raffreddamento e conservazione, ma che a questo prezzo diventa un acquisto quasi obbligatorio. Chiaramente, le offerte coinvolgono numerosi altri prodotti, che vi invitiamo a scoprire sulla pagina promozionale, oltre che nella nostra lista prodotti personalizzata in calce. Come sempre, prima di passare al prossimo articolo, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

