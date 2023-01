Gennaio si appresta a finire e, come sempre, quando si avvicina il mese di febbraio arriva anche il momento di cominciare a pensare a San Valentino, con quella che è l’ormai consueta caccia al regalo perfetto, in quello che è un mare di proposte a tema, e non, che oramai hanno invaso il mercato già da qualche anno.

Orientarsi, in questo contesto non è sempre facile e, specie da quando è esploso il mondo degli e-commerce, risulta spesso complesso e difficile direzionarsi verso il regalo perfetto. Ma non temete, perché anche per questo 2023 ci siamo qui noi di Tom’s a darvi una mano, prontissimi nel proporvi la nostra ormai “tradizionale” sfilza di guide agli acquisti dedicati a San Valentino, così che grazie ad esse possiate confezionare il regalo giusto per la persona che amate, con anche un occhio di riguardo verso il portafogli che, come sempre, risulta un po’ dolente dopo le festività natalizie.

Per fortuna, oggi come oggi è possibile trovare idee sfiziose anche con budget decisamente ridotti, come dimostrato da questa nostra apertura alle danze, tutta a base di idee regalo dal costo massimo di appena 10 euro! Nello scegliere la rosa dei prodotti qui presenti, ci siamo attenuti ai principi che ci guidano da sempre: attenzione per la qualità del prodotto, rapporto qualità/prezzo, e soprattutto reperibilità dell’articolo, così che possiate riceverlo in tempo per il 14 febbraio anche se, va detto, ora come ora c’è ancora tempo a sufficienza.

Portachiavi per coppia

Tra gli articoli più acquistati ed amati dalle coppie questi portachiavi sono diventati, nel tempo, un vero e proprio must per gli acquisti di San Valentino, trattandosi di un articolo non solo conveniente e dal prezzo abbordabile, ma anche dal design decisamente accattivante. Realizzati in metallo dalla JoyKey, questi portachiavi vengono venduti rigorosamente in coppia, e sono realizzati in zinco. Il loro prezzo è super accattivante, in quanto una coppia, con tanto di piccola scatola regalo, viene venduta al prezzo di appena 9,99€, per altro spesso persino in sconto! Disponibili in diverse varianti, tra cui quella con i cavalli e quella con gli elefantini, questi portachiavi si propongono con un solido laccio metallico con chiusura nascosta per evitare che possano essere smarriti per errore. Dulcis in fundo, le bocche degli animali sono magnetiche, così che quando i portachiavi vengono messi vicino essi si “baceranno”. Dolcezza a profusione!

La tazza personalizzabile

Un altro grande classico del periodo di San Valentino, da qualche tempo disponibile anche su Amazon per chiunque non abbia idea di dove procurarsene una, la tazza personalizzabile è un must di feste come San Valentino, perché si tratta di un regalo semplice ed abbordabile, da aggiungere magari ad una bella colazione ed al classico mazzo di rose. Questa che vi proponiamo potrete ordinarla direttamente su Amazon, inviando, tramite una semplice procedura via mail, quella che è la foto che vorrete sia impressa su di essa. Disponibile in varie colorazioni, è acquistabile ad appena 8,90€ che, considerato tutto, è un prezzo davvero stracciato! Un unico appunto: la tazza va ovviamente realizzata ad hoc dal produttore, il che rende la spedizione un po’ più lenta rispetto ad un prodotto fatto e finito. Un fattore che va considerato assieme ai tempi di spedizione previsti, ma che non dovrebbe causare particolari problemi acquistando il prodotto con largo anticipo.

Il cuscino personalizzabile

Altro prodotto personalizzabile, ora appannaggio anche di chi acquista abitualmente su Amazon: il cuscino con foto è un classico dei “regali d’amore”. La procedura è la medesima della succitata tazza, e vi permetterà di ottenere un cuscino con impressa sula federa una foto, una frase o una grafica. Stampato a sublimazione, e dunque resistente al tempo, ma soprattutto al lavaggio, questo cuscino costa appena 11,99€, ma resta comunque in questa lista, visto che su Amazon (anche in questo momento), è disponibile un comodo coupon da selezionare direttamente sulla pagina del prodotto, e grazie al quale potrete ricevere uno sconto del 10%, che abbassa il prezzo a 10,79€. Ok, sono 79 centesimi sopra i 10 euro previsti, ma pensiamo che si possa chiudere un occhio. Detto questo, come per la la tazza personalizzabile che vi abbiamo già proposto, anche questo articolo richiede una lavorazione ad hoc da parte del produttore e, pertanto, vi suggeriamo di completare il vostro acquisto con il giusto anticipo, onde evitare di incorrere in eventuali ritardi.

Attestato di amore incondizionato

Se siete alla ricerca di qualcosa di semplice e “personale”, magari da aggiungere come romanticheria a regali ben più grandi e importanti, o se magari avete solo voglia di far venire le palpitazioni alla vostra dolce metà, allora tra i vari suggerimenti non può mancare questo semplice, ma sfizioso attestato su carta pergamena, liberamente compilabile a mano, che “attesterà il vostro amore eterno” alla modica cifra di 9,99€! Si può scegliere liberamente lo stile, sia esso per lui o per lei, che modifica sia parte del testo che la colorazione generale della pergamena. Non si tratta di chissà quale regalo, certo, ma a nostro giudizio è comunque una piacevole e sfiziosa dimostrazione d’amore.

Bouquet Chupa Chups

Un prodotto che ormai si è ritagliato un proprio inamovibile spazio nell’ambito degli acquisti di San Valentino. Oseremmo dire quasi un “must” per chi cerca un regalino sfizioso e alternativo: parliamo del bouquet Chupa Chups che, al posto dei più comuni fiori, si propone con ben 19 lecca-lecca dai gusti assortiti, tra cui limone, arancia e fragola. Colorato e molto accattivante, è un regalo sfizioso e dal prezzo contenuto, giacché viene venduto, di norma, a poco meno di 10 euro, ed anzi è talvolta persino soggetto a sconti di varia natura. Si tratta, a nostro avviso, di un’idea originale e sorprendente, che non solo può sostituire i classici fiori con qualcosa di più invitante, ma che si può anche associare a regali di altro genere, magari come piccolo e “delizioso” extra.

