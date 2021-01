San Valentino, scegli il regalo perfetto grazie a ePrice

San Valentino, si sa, è il giorno più importante per gli innamorati, e con il suo progressivo avvicinamento anche gli store online cominciano ad essere in fermento, spendendosi in una serie di promozioni atte ad offrirvi tanti ottimi spunti per delle idee regalo. Tra questi, ad esempio, vi abbiamo segnalato in giornata Acer, ma è ora arrivato il momento di scoprire anche quelle che sono le proposte di ePrice che, proprio in concomitanza della Festa degli innamorati, ha appena messo in saldo gran parte dei prodotti del suo catalogo, con prezzi scontati come forse mai prima d’ora.

Il vasto catalogo di ePrice ha tutto quello che potrebbe servirvi per fare colpo sul vostro partner, con idee regalo pensate per gli sportivi, per chi ama prendersi cura del proprio corpo e, ovviamente, per gli amanti della tecnologia. A prescindere da quale categoria scegliate di visualizzare, le offerte sono tutte molto interessanti e, tra le tante, abbiamo deciso di segnalarvi quella relativa lo smartphone Motorola Moto G Plus 5G, visto che l’offerta proposta è una delle più basse di sempre, ovvero soli 184,51€. Il valore di questo dispositivo ammonta a quasi 300€ e se, oltre allo sconto del 35%, teniamo in considerazione che si tratta di uno smartphone 5G, capirete bene che siamo di fronte ad un’occasione davvero imperdibile.

Ottimo come idea regalo, il Motorola Moto G Plus 5G vanta un generoso display da 6,7 pollici con HDR10, ma a sorprendere è anche la presenza del potente Snapdragon 765 e la possibilità di espandere la memoria interna tramite Micro SD. Proposto in una bellissima colorazione blu, è uno smartphone che compete a testa alta con i suoi principali concorrenti (inclusi i più costosi) anche dal punto di vista multimediale, con il comparto fotografico capace di regalare scatti di qualità anche in condizioni poco favorevoli, merito ovviamente dei quattro sensori, di cui il principale da 48MP con tecnologia Quad Pixel.

Per quanto riguarda l’autonomia, sarete felici di sapere che il Motorola Moto G Plus 5G riesce a sorprendere anche in tal senso, con la batteria da 5.000 mAh che vi porterà al secondo giorno anche con un utilizzo intenso. In questo modello c’è tutta l’esperienza e l’affidabilità Motorola, nonché una forte ottimizzazione dell’interfaccia grafica per renderlo fluido e scattante. Come avrete capito, è sicuramente uno di quei dispositivi da prendere in considerazione quando si acquista un nuovo smartphone entry level, ma dopo questa offerta siamo abbastanza convinti che questo specifico modello sia da preferire a tutti gli altri, almeno finché non termini lo stock di ePrice.

Il noto portale, dunque, continua a sorprenderci con promozioni degne di nota che meritano l'attenzione degli amanti dello shopping online.

