Se siete alla ricerca di PC portatili e accessori per il vostro notebook a un prezzo davvero valido, vi consigliamo di sfruttare le numerose offerte disponibili sul sito ufficiale di Acer. Al momento, lo store ha creato numerose sezioni con articoli di vario genere e per varie fasce di prezzo, in ribasso addirittura di 500€. Potrete sfruttare gli Sconti di fuoco Acer solo fino al 17 agosto, portando a casa laptop di ogni genere!

Avrete la possibilità di trovare il prodotto migliore per le vostre necessità, a partire da un portatile di fascia media come l’Acer Aspire 3 fino ad articoli super performanti a prezzi stracciati, come il Predator Helios 300. Dunque, trattandosi di sconti davvero imperdibili, vi consigliamo di effettuare i vostri acquisti il prima possibile fintanto che i prezzi sono così bassi!

Se state cercando un portatile perfetto per il gaming, le promozioni in corso sapranno sicuramente come soddisfarvi. Tra le migliori proposte, con il ribasso più interessante e delle caratteristiche tecniche impareggiabili, c’è indubbiamente il modello Acer Nitro 5 disponibile ad appena 1.799,00€ invece di 2.299,00€.Questo notebook è pensato per assicurarvi prestazioni incredibili, anche durante il gaming più intenso. Non solo sfrutta un ottimo processore AMD Ryzen Serie 5000 Mobile e una scheda grafica GeForce RTX 3080 ma è pensato anche per garantirvi la massima capacità di archiviazione, grazie ai 2 slot per SSD e la RAM DDR4 3200 da 32GB.

Non meno importante, le GPU di cui è dotato sono basate su NVIDIA Ampere Architecture RTX di 2a generazione, provviste di nuovi Ray Tracing Core e Core Tensor, l’ideale per giocare e anche per fare streaming senza problemi di fluidità. Inoltre, potrete scegliere il formato che preferite e la velocità che desiderate tra 17,3″ e 15,6″ in FHD a 360 Hz oppure QHD a 165 Hz. Il display è in tutto e per tutto una vera e propria garanzia, in quanto il notebook è pensato per assicurarvi un tempo di risposta di 3 ms2 con visione sullo schermo super nitida ed effetto ghosting estremamente ridotto. In più, il rapporto schermo-chassis è aumentato all’80%!

Le cornici, infatti, hanno uno spessore di appena 7,02 mm e il pannello a 300 nit è in grado di offrirvi immagini dalla qualità eccellente, con colori brillanti e super realistici. Infine, se la vostra preoccupazione è il possibile surriscaldamento dell’Acer Nitro 5, viste le temperature di questi mesi, vi informiamo che le doppie ventole, la tecnologia Acer CoolBoost e i quattro sfiati del dispositivo, impediscono al PC di superare una certa temperatura anche quando viene sottoposto a un eccessivo carico di lavoro.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Acer dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport.

