Mentre proseguono le preparazioni al Black Friday da parte dei vari shop, Zavvi si sta spendendo nel rilasciare le prime offerte dedicate all’abbigliamento natalizio, permettendo a chi vuole trascorrere e festeggiare il prossimo Natale di acquistare maglioni caldi, a tema, e con magari il proprio personaggio preferito stampato sopra, a prezzi vantaggiosi.

Le offerte termineranno il 21 novembre alle ore 13:00, quindi avrete tutto il tempo necessario per prendere visione dell’ampio catalogo, in cui sarà presente più di una promozione, tutte riguardanti i coloratissimi maglioni natalizi dei franchise più famosi.

Sarà possibile risparmiare con il classico “prendi 2 e paghi 1“, nonché nella forma rivista da Zavvi, vale a dire “compra 2 e ottieni il 20% di sconto” e con molti altri metodi, motivo per cui suggeriamo di affrettarvi nel visionare la pagina promozionale, in modo da ricevere in tempo alcune delle più note collezioni di vestiti natalizi nerd.

Dagli abeti addobbati fino alle tante ispirazioni del mondo geek, le proposte disponibili nel catalogo Zavvi sono davvero tante. Se i maglioni non fanno per voi, allora potreste essere attratti da una serie di t-shirt, che vi saranno spedite in modo gratuito a fronte di un acquisto di un maglione natalizio compatibile.

Ci sono anche combo di abbigliamento per adulti e bambini a soli 39,99€, sempre con la possibilità di scegliere uno dei tantissimi franchise, riguardanti anche il mondo dei videogiochi. Insomma, una promozione a 360°, rilasciata dal noto portale di abbigliamento nerd, per molti punto di riferimento dove acquistare articoli con grafiche originali.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina promozionale dedicata, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, anticipando così un eventuale esaurimento scorte.

