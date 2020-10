Sconti fino a 1.000€ su cantinette, frigoriferi e congelatori da Mediaworld

Continua la nostra carrellata di offerte quotidiane con la promozione“In alto i calici” di Mediaworld. Pensata per gli amanti del vino, fino a domenica 1 novembre il celebre rivenditore propone un’ampia selezione di cantinette, congelatori e frigoriferi con sconti fino a 1.000€! Con questi elettrodomestici prodotti da aziende del calibro di Haier, Whirpool, LG e Samsung avrete cibi e bevande sempre refrigerati e in condizioni perfette. Inoltre, se pensate che l’esborso iniziale sia troppo elevato per le vostre tasche, ecco che Mediaworld offre su questi prodotti un finanziamento a tasso zero dilazionato su 20 rate; un’occasione perfetta per avere da subito un elettrodomestico di qualità senza dover spendere cifre importanti in un’unica soluzione.

Tra i prodotti in promozione vogliamo segnalarvi il frigorifero Samsung RS68N8241S9/EF, che rispetto ad unprezzo di listino di 2.099€ potrà essere vostro a soli 1.299€. Uno sconto di quasi il 40% per un frigorifero side by side dall’indubbia qualità; caratterizzato da tecnologie all’avanguardia e una classe energica A++ tra le migliori in assoluto. Inoltre, accedendo al sopracitato finanziamento, potrà essere vostro a 64,95€ al mese; una spesa abbastanza contenuta e assolutamente adeguata per avere in casa un frigorifero di questa qualità.

Caratterizzato da un design moderno e accattivante, la sua scocca in metallo satinato lo rende un’elemento di arredamento eccentrico ma non invasivo, capace di adattarsi egregiamente ad ogni cucina. Ma è dentro di sé che il frigorifero Samsung RS68N8241S9/EF si mostra come un concentrato di tecnologia e innovazione. Grazie all’impressionante capacità di 617 litri, oltre al vostro amato vino, potrete avere tantissimi altri cibi e bevande sempre freschi grazie al doppio sistema di refrigerazione Twin Cooling Plus, perfetto per mantenere sempre alla giusta temperatura ogni angolo del frigorifero. Inoltre la tecnologia Precise Chef Cooling riduce al minimo le fluttuazioni di termperatura interna del frigo, ciò permette di non rompere mai la cosiddetta catena del freddo, mantenendo i sapori dei vostri alimenti come se fossero stati appena acquistati.

Ovviamente il frigorifero Samsung RS68N8241S9/EF non è l’unico elettrodomestico in promozione. Per questo vi invitiamo a visitare la pagina dedicata alla promozione o di guardare i prodotti da noi selezionati che potete trovare elencati poco sotto. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vogliamo invitarvi a iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. E se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

