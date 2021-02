Sconti fino al 20% sull’usato garantito di Amazon!

Oltre alle innumerevoli offerte del giorno presenti su Amazon, vogliamo segnalarvi un’iniziativa che vi permetterà di risparmiare il 20% su tutti i prodotti appartenenti allo store di Amazon Warehouse, ossia quella sezione del portale che si occupa degli articoli che a causa della confezione danneggiata o perché risultano usati non possono esser venduti come nuovi, pur essendo in perfette condizioni.

Per aderire a questa iniziativa non dovrete far altro che inserire nel carrello i prodotti appartenenti alla lista proposta da Amazon che riportano il messaggio promozionale sotto il nome, ed il prezzo verrà automaticamente scontato nel carrello, per consultare tutti i termini e le condizioni vi invitiamo a consultare l’apposita pagina. Grazie al fatto che il tutto termina il 14 febbraio, diventa un’ottima occasione per trovare qualche regalo originale da scambiarsi a San Valentino.

Ovviamente tutti i prodotti che sono presenti in questa selezione vengono testati rigorosamente al fine di assicurare sempre alti standard per quanto riguarda la qualità dell’acquisto, in modo da verificare le condizioni fisiche ed il funzionamento. A termine dei vari test, ogni articolo viene attribuita una delle valutazioni necessarie per descrivere il suo stato che sono Come nuovo, Ottime condizioni, Buone condizioni e Accettabile, ed il tutto è riportato nella sezione adibita alla descrizione del prodotto sul portale, per esser consultato.

Trattando si di un’offerta relativa allo store Amazon Warehouse i prodotti inclusi nella selezione sono veramente tanti, e vanno dai capi d’abbigliamento, come possono esser vestiti, scarpe e persino gadget dedicati a franchise come per quanto riguarda la sciarpa a tema Harry Potter, con i colori Grifondoro. Ma non mancano poi tantissime offerte che riguardano la tecnologia, come lo speaker JBL Go 2 che può esser acquistato a 29,99€, molti titoli per i collezionisti di home video oppure i tanti accessori per console e videogiochi del calibro di Assassin’s Creed Valhalla.

Insomma, questa promozione è l’ideale per coloro che sfruttano Amazon Warehouse per le sue grandi offerte oltre che per il valore ecologico, e per questo noi vi ricordiamo, come sempre, di consultare l’intera proposta di articoli sul sito di Amazon, così da trovare l’occasione perfetta in base alle vostre necessità. Detto questo, prima di lasciarvi alle offerte di Amazon, vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di sconti o coupon, non c’è davvero posto migliore per trovarli dei nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping! Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

