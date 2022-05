Che siate appassionati di giochi da tavolo o dei semplici “giocatori occasionali” che amano spendere qualche serata in famiglia o tra amici all’insegna del divertimento, allora occhio a questa offerta Amazon, perché potrebbe offrirvi la possibilità di effettuare un ottimo e acquisto a prezzi concorrenziali!

Vi segnaliamo, infatti, che sul portale è attualmente disponibile una promozione grazie alla quale potrete acquistare uno dei tanti giochi da tavolo a marchio Giochi Uniti, con sconti che possono raggiungere anche il 37%! Non male considerando quelli che sono i titoli coinvolti.

Titoli come ad esempio lo splendido e coinvolgente “Lettere da Whitechapel”, un titolo che vi riporterà tra le atmosfere oscure di una Londra di fine ‘800, minacciata dall’incubo di Jack lo squartatore. Il prezzo proposto dal portale? Soli 31,99€ a fronte dei 45,00€ necessari per l’acquisto.

In Lettere da Whitechapel voi ed i vostri amici interpreterete fino a 5 detective di Scotland Yard, uniti nella caccia ad uno dei più efferati ed inafferrabili serial killer della storia, ovviamente interpretato da un altro giocatore. Sviluppato come un gioco di deduzione e bluff, Lettere da Whitechapel è un’avventura intrigante e non tropo complessa, in cui ogni partita è divisa divisa in quattro notti, ed in cui ogni notte dovremo spenderci nel tentare di acciuffare Jack the ripper prima che questi riesca a mettersi in salvo nel suo covo.

Si tratta di un gioco di indizi, depistaggi e astuzia, in cui ogni partita è sempre diversa dalle altre il che, come intuirete, rende il gioco sapientemente rigiocabile, che non è affatto scontato nemmeno nel mondo dei giochi da tavolo.

Insomma, un gioco davvero imperdibile e perfetto per garantire “un brivido” in vista delle prossime ed afose notti estive. Ovviamente, Lettere da Whitechapel è comunque solo uno dei tanti titolo Giochi Uniti che potrete acquistare a prezzo scontato e, per questo, vi suggeriamo di dare un’occhiata all’intera pagina inerente le offerte proposte da Amazon, così che possiate scegliere il gioco che più si confà ai vostri gusti.

