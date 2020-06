Sconti fino al 38% nello speciale Apple di Unieuro

Il lunedì non è un giorno particolarmente stimolante per il ritorno alla routine settimanale. Unieuro ha pensato ad un’iniziativa dedicata a tutti i prodotti della Apple per iniziare alla grande questa calda settimana di giugno. L’iniziativa, infatti, permette a tutti gli appassionati di acquistare smartphone, smartwatch e molto altro ad un gran prezzo.

Con uno sconto di ben 50 euro, l’iPhone 11 di Apple da 128 GB diventa a tutti gli effetti un ottimo smartphone da acquistare fin da subito. Per chi non lo conoscesse, questo smartphone è equipaggiato dal processore Apple Bionic A13, un display LCD con una risoluzione da 1792 x 828 pixel, e da una doppia fotocamera posteriore da 12 MP. Il suo prezzo di vendita consigliato è di 899 euro, ma potete trovarlo a 849,00 euro! La versione da 64 GB, invece, è venduta a 779 euro!

Un altro prodotto da tenere in considerazione è l’Apple AirPods Pro, che rappresenta a tutti gli effetti la naturale evoluzione dell’AirPods per specifiche tecniche e tecnologie integrate. Entrando nel dettaglio, questa coppia di auricolari godono della cancellazione attiva del rumore, nuovi driver con una bassissima latenza e tante altre funzionalità. Solitamente, il suo prezzo si aggira sui 280 euro circa, ma ora è possibile acquistarle a 239 euro, grazie ad uno sconto di 40 euro!

In questo articolo, e quindi di seguito, troverete una selezione di prodotti messi in sconto da Unieuro.

Apple di Unieuro, la nostra selezione

