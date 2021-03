Sconti fino al 40% nelle offerte tech di Unieuro!

Dopo avervi proposto le principali offerte della mattinata, vi segnaliamo ora quelle che sono le nuove tornate promozionali di Euronics che, proprio in occasione di questo fine settimana, si sta dedicando ad una moltitudine di sconti dedicati al mondo tech, spaziando dai classici smartphone sino a dispositivi ben più ingombranti, come lavatrici e frigoriferi.

Un’occasione davvero eccellente per fare shopping a prezzo scontato, visto che si parla di tagli di prezzo che possono arrivare anche al 40%, con un risparmio che, spesso, supera abbondantemente i 100 euro! Le offerte, del resto, sono numerose e, come detto, spaziano tra diverse categorie merceologiche del mondo della tecnologia di tutti i giorni anche se, a nostro giudizio, val la pena dare un’occhiata ad un oggetto tra i più piccoli della proposta dello store, ovvero l’ottimo smartwatch Huawei Watch GT2, proposto dallo store con uno sconto pari al 34%, ed un prezzo di acquisto che si attesta ad appena 149,99€, battendo anche il prezzo proposto da Amazon di circa 40 euro!

Originariamente venduto a ben 229,99€, Huawei Watch GT2 è uno smartwatch uscito già da un po’, eppure ancora consigliatissimo vista la sua qualità generale e le ottime caratteristiche tecniche, tali che lo imposero sul mercato come uno dei migliori smartwatch della sua generazione.

Dotato di un ampio e luminoso display AMOLED da 1,39 pollici, Huawei Watch GT2 di propone con uno stile sobrio ma elegante, capace di adattarsi tanto all’abbigliamento di tutti i giorni, quanto alle occasioni può formali, senza dimenticare il suo animo votato allo sport, che gli permette di monitorare in modo completo ed efficace ogni genere di attività motoria, grazie anche alla presenza di ben 15 discipline preimpostate.

Venduto all’ottimo prezzo di appena 149,99€, è ovvio che Huawei Watch GT2 possa rappresentare una scelta ideale per chiunque voglia un ottimo smartwatch senza superare la soglia psicologica dei 150€, rappresentando così anche un’ottima scelta qualora foste a caccia di idee regalo per le prossime festività, ben chiaro che sono ancora molte le offerte disponibili tra le pagine dello store, motivo per cui vi invitiamo a consultare non solo la nostra lista di acquisti consigliati, ma anche, e soprattutto, la pagina principale dedicata alle offerte.

