Sconti fino al 50% nel Black Friday di Euronics!

Con il Black Friday che ha ingranato la marcia, non potevamo certo dimenticarci delle offerte di Euronics. Anche il noto store online ha lanciato sconti importanti su una marea di prodotti di consumo, dando l’opportunità ai suoi utenti di portarsi a casa articoli a prezzi interessanti.

Catalogo immenso quello di Euronics così come le offerte, tutte davvero valevoli di essere prese in considerazione, ma una delle più interessanti è sicuramente quella sul bundle iRobot E5152 + Braava 390T, proposto ad un prezzo pari a 384,00€ invece dei 769,00€ necessari normalmente. Occasione quindi da non perdere per coloro che sono alla ricerca di un robot aspirapolvere e di un lavapavimenti smart e che potrebbe persino interessare chi già possiede un dispositivo simile e intende effettuare un aggiornamento, dato che il solo Braava 390T ha un valore quasi quanto l’intero kit proposto in oggetto.

In altre parole, si tratta di un’accoppiata vincente per la pulizia dei pavimenti ed è quasi come se uno dei due prodotti fosse in regalo, dal momento che in circostanze normali servirebbero oltre 600€ per portarsi a casa entrambi i prodotti. Ovviamente, questo tipo di dispositivi non ha bisogno di presentazioni, dato che siamo di fronte a modelli iRobot, brand che vanta oltre 30 anni di esperienza nel mondo della robotica e oggi leader indiscusso nel settore degli aspirapolvere smart.

Con il Roomba E5152 avrete una pulizia completa in tutta la casa, incluso i punti più difficili da raggiungere, grazie alle potenzialità di questo aspirapolvere che, oltre a spazzare via ogni briciola sul pavimento, riesce a infilarsi anche sotto i mobili, senza il rischio di rimanere incastrato o andare a sbattere da qualche parte, grazie ai numerosi sensori interni che tengono sott’occhio lo spazio intorno a sé. Il Braava 390T, invece, è progettato per lavare tutti i pavimenti, inclusi laminati, parquet e pavimenti in pietra ed è quindi la soluzione perfetta per ottenere un risultato impeccabile che non si limita solo a rimuovere lo sporco di superficie, ma bensì andare più in profondità.

Insomma, un bundle veramente imperdibile da far pensare quasi come se si trattasse di un errore di prezzo, ma per vostra fortuna non lo è, quindi suggeriamo di approfittarne finché lo stock non termina. Detto ciò, per scoprire tutte le altre offerte consigliamo di visitare la pagina dedicata e infine vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!