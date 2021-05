Sconti fino al 50% su piatti, pentole e padelle Tognana!

Ci avviamo verso la chiusura di questa giornata segnalandovi che, oltre ad aver dato il via ad un’intera settimana dedicata alle offerte smart home, con sconti dedicati alla domotica ed a prodotti come aspirapolvere robot, sistemi di illuminazione e telecamere di sicurezza, Amazon non ha affatto esaurito le frecce al suo arco, ed anzi ha anche pensato di offrire prezzi d’occasione a quanti siano interessati a rinnovare la propria tavola. Come? Grazie ad una serie di sconti dedicata ai prodotti a marchio Tognana, azienda italiana che sin dal 1946 si occupa, con grandissimo successo, della produzione ci ceramiche e porcellane a cui, col tempo, si sono aggiunte pentole, padelle ed altri prodotti per la cucina.

Caratterizzata da una continua ricerca e da un rapporto qualità/prezzo eccezionale, la produzione Tognana vanta design ricercati e bellissimi, figli di una produzione squisitamente made in Italy che mette il cliente al centro di tutto, con l’impegno costante nel realizzare prodotti che siano all’altezza delle aspettative!

Grazie alla promozione Amazon, dunque, potrete acquistare tantissimi prodotti del brand con sconti che possono anche arrivare al 50%, e che riguardano non solo le ben note ceramiche, punta di diamante dell’azienda, ma anche bicchieri, pentole e padelle, sia per fuochi tradizionali a gas che induzione, e con materiali pregiati quali alluminio e persino bronzo! Insomma, stiamo parlando di un’occasione davvero unica per tutti gli amanti della cucina e che, proprio per questo, andrebbe davvero colta al volo, specie considerando che non abbiamo idea di quanto questa promozione potrebbe durare.

Ciò detto, vi invitiamo a consultare la nostra selezione di offerte, anche se – come sempre – il consiglio è anche quello di consultare la pagina principale dedicata alle offerte Tognana, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso dedicate al brand italiano. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

