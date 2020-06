Sconti fino al 60% nella Tech Week di eBay!

Il lunedì è il peggiore giorno della settimana, ma niente paura! eBay ha pensato bene di sollevare il morale di lavoratori e studenti universitari con una nuova promozione chiamata “Tech Week”. Si tratta di una promozione che consente di abbattere il costo di moltissimi prodotti, come console, televisori e smartphone.

Partiamo subito con lo sconto dedicato alla Switch Lite, l’ultima arrivata di casa Nintendo in ordine cronologico. Rappresenta a tutti gli effetti una macchina pensata per il gaming in mobilità, infatti non è possibile collegarla al televisore, rispetto al modello standard. Switch Lite è disponibile ad un prezzo superiore alle 200 euro, ma potete trovarla a 190 euro circa con la promozione Tech Week.

Un altro prodotto da prendere ad occhi chiusi è lo Xiaomi Mi 9T, uno smartphone equipaggiato da un processore Qualcomm Snapdragon 730 accoppiato con un chipset grafico Adreno 618. Per quanto concerne la memoria, questo dispositivo possiede 6 GB di Memoria RAM e 64 GB di Memoria interna (purtroppo, non espandibili con MicroSD). Inoltre, ci sono ben tre fotocamere posteriori (48 Mp + 8 Mp + 13 Mp), capace di scattare discrete fotografie in tutte le circostanze. Le specifiche, infine, fanno riferimento ad Android 10 con MIUI 11 (presto aggiornabile alla versione 12) e una batteria da 4000 mAh. Il prezzo? Solo 265 euro!

Di seguito troverete la nostra selezione di prodotti, ma non vi escludiamo che nei prossimi giorni ci saranno nuovi aggiornamenti con nuovi prodotti da acquistare. Prima di passare alla lista, è doveroso consigliarvi di seguirci sui nostri canali ufficiali Telegram, dove potete trovare tantissime offerte sul mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone, e persino del mondo “Made in China”.

Tech Week di eBay, la nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!