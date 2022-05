Se cercate una serie di dispositivi indossabili di alta qualità e di ultima generazione a prezzi stracciati, tra cui smartwatch, gioielli e orologi dallo stile vintage, allora consigliamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata di eBay perché, oltre ai classici sconti sul prezzo di listino, ci sono ulteriori tagli di prezzo garantiti dalla promozione Fresh Sales eDays, valida fino al 29 maggio.

Potrete dunque usufruire di un doppio sconto su tantissimi prodotti e acquistare alcuni degli articoli più ambiti a prezzi davvero competitivi e di gran lunga migliori rispetto anche al tipico street price. Vi ricordiamo che per ottenere lo sconto extra dovrete copiare il coupon “MENO15EDAYS” e incollarlo nell’apposita sezione al momento del checkout. Questo permetterà al prezzo del prodotto da voi scelto di abbassarsi di un ulteriore 15% oltre alla percentuale già applicata dal portale. Tra le varie proposte, noi suggeriamo di valutare il Garmin Fenix 5X Plus, il cui prezzo passa da 749,99€ a 424,99€, tra i più bassi del web.

Il Garmin Fenix 5X Plus è stato, fino a poco tempo fa, lo smartwatch top di gamma del noto produttore statunitense ed è ancora oggi un dispositivo molto ricercato, merito delle sue numerose funzioni e dei sensori ultra precisi, che lo rendono uno smartwatch perfetto per gli sportivi. Progettato con un occhio di riguardo all’autonomia, Garmin Fenix 5X Plus può funzionare fino a 20 giorni senza ricorrere al caricabatterie mentre, qualora siate soliti mantenere il GPS sempre attivo, l’autonomia sarà di 33 ore.

Oltre a mantenere sotto controllo numerosi parametri vitali in maniera sempre precisa grazie alla tecnologia Garmin Elevate, il Garmin Fenix 5X Plus vi permetterà anche di salvare la vostra musica preferita, visto che dispone di una memoria interna da 4GB. A renderlo uno smartwatch completo ci pensa poi il modulo NFC integrato e la relativa compatibilità con Garmin Pay, utile per pagare direttamente con il dispositivo. Questo smartwatch supporta poi le notifiche da applicazioni di terze parti oltre a quelle proprietarie, il che lo rende molto versatile in termini di funzionalità, come se la possibilità di generare percorsi in base al vostro livello non fosse abbastanza.

Lo smartwatch di cui vi abbiamo parlato è solo uno dei tanti che gode di sconti super validi in questo periodo di ribassi, per questo non dovreste assolutamente dimenticarvi di dare uno sguardo approfondito alla pagina eBay dedicata dove, ricordiamo, è stata fatta una selezione di prodotti dedicata anche a orologi vintage e gioielli.

N.B: ricorda di inserire il coupon “MENO15EDAYS” nell’apposita sezione del carrello per ricevere lo sconto extra del 15%. Assicuratii che il prezzo si aggiorni al momento del pagamento.

