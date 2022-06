Con l’estate sempre più vicina, aumenta la necessità di rimanere al fresco e, come saprete, chiudere persiane e finestre non sempre è sufficiente, costringendovi a ricorrere a ventilatori e condizionatori. Quest’ultimi non costano poco, ma grazie alle offerte di Monclick dedicate al clima avrete la possibilità di acquistare questi prodotti a prezzi stracciati, chiaramente per un tempo limitato.

Gli sconti di questa speciale promozione di Monclick superano il 30% e coinvolgono non solo soluzioni ottime per mantenere l’ambiente fresco, ma anche quelle che permettono di ripulire l’aria da agenti patogeni. Se volete affidarvi a una soluzione di raffreddamento che non richiede un’installazione complicata, suggeriamo di cogliere l’offerta riservata al De Longhi Pinguino PAC EM77, un condizionatore portatile da 549,99€ acquistabile ora a soli 338,99€. Il prezzo di questo condizionatore non solo è competitivo, ma è di gran lunga inferiore rispetto a quello di qualsiasi altro store, rendendo l’acquisto quasi obbligatorio.

Il De Longhi Pinguino PAC EM77 permetterà all’ambiente in cui verrà posizionato di rinfrescarsi in pochi minuti e lo farà con un consumo di energia non troppo esoso per la bolletta, grazie alla classe energetica A. La potenza espressa in BTU è di 9.000, sufficiente per permettere a questo condizionatore di essere efficiente fino a stanze da 70 m³. Oltre alla potenza, sono presenti diverse impostazioni di velocità, che vanno a incidere sulla velocità della ventola e quindi sulla rapidità con la quale rinfrescare l’ambiente.

Questo condizionare dispone poi di un timer elettronico di 24 ore, utile qualora si voglia che l’elettrodomestico si spenga automaticamente dopo un certo periodo di tempo. Il pannello di controllo è composto da tasti soft touch, facilmente raggiungibili e riconoscibili, affinché chiunque sia in grado di capire qual è la funzione di ognuno. Non manca comunque il telecomando per chi vuole comandarlo a distanza.

Il De Longhi Pinguino PAC EM77 è un condizionatore portatile che si farà apprezzare anche per la funzione di deumidificatore, che lo rende un elettrodomestico 2 in 1. Questa funzione permetterà di ridurre l’eccesso di umidità nell’aria, dandovi modo di respirare meglio oltre che soffrire meno il caldo dell’estate.

Il gas naturale R290 garantirà poi all’ambiente di inquinarsi molto meno rispetto alle vecchie soluzioni che utilizzano il gas R134. Insomma, un condizionatore molto valido per questa e per le futuri stagioni estive, la cui struttura compatta e le rotelle pieghevoli pre-montate vi permetteranno di spostarlo da una stanza all’altra con facilità.

Conviene quindi non lasciarsi sfuggire l’occasione e approfittare degli sconti attualmente in corso per far sì che possiate trascorrere l’estate soffrendo il meno possibile il caldo. Le offerte sono tutte consultabili al seguente indirizzo!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!