Sconti oltre il 70% per le nuove offerte Moleskine di Amazon

Dopo aver segnalato le consuete offerte giornaliere Amazon, continua la nostra proposta relativa alle nuove offerte che Amazon sta lanciando, giorno dopo giorno, per promuovere il suo Black Friday 2020 in versione “anticipata”. Come vi abbiamo già raccontato, infatti, a partire da questa settimana, e fino al prossimo 19 novembre, il portale si prodigherà di offrirci innumerevoli occasioni di acquisto di prodotti in sconto, spaziando attraverso numerose categorie merceologiche, dalle più tecnologiche, sino ai prodotti più comuni come elettrodomestici, abbigliamento e, perché no, i prodotti Moleskine.

Proprio questi ultimi, come avrete intuito, sono infatti i protagonisti di questa nuova proposta Amazon, che vi offrirà sconti fino al 70% su diverse tipologie di articoli del popolare brand da cartoleria, con proposte che spaziano dalle classiche agende, sino a prodotti forse meno noti, ma ugualmente valevoli della vostra attenzione, com’è ad esempio il caso del comodo e bellissimo zaino Moleskine ID Collection, normalmente venduto al prezzo di 139,00€, ed oggi in sconto a 100,32€.

Compagno ideale per lavoratori e studenti, Moleskine ID Collection è uno zaino resistente ma leggero, realizzato in materiale impermeabile e perfetto per portare con sé in modo comodo e sicuro tutto l’occorrente per una giornata di lavoro o una gita outdoor. Comodo e spazioso, è perfetto per proteggere dispositivi come tablet o laptop fino a 15 pollici, ed è persino dotato di un comodo foro passacavo per ascoltare la musica in movimento o ricaricare il proprio smartphone. Perfettamente bilanciato e con uno spazio interno già partizionato, presenta internamente due portapenne e una tasca per carte, scontrini e biglietti da visita.

