Sconti sui notebook gaming HP per divertirsi restando a casa

Siete chiusi in casa ed avreste voglia di impegnare il vostro tempo libero? Desiderate cimentarvi con gli ultimi videogame usciti ma non avete console né, tanto meno, un PC al passo con i tempi che possa permettervi di giocare senza problemi? Allora fermatevi, perché questa è la news che fa al caso vostro! HP, infatti, ha appena dato il via ad una serie di offerte dedicate proprio al gaming e, in particolare, ai suoi eccellenti portatili da gioco, comprendente alcuni prodotti di fascia alta che, ne siamo certi, vi permetteranno di giocare senza problemi anche alle prossime ed attesissime uscite attese sul mercato per questo 2020.

Prodotti eccezionali come l’ottimo OMEN 15-dh0029nl, un notebook gaming perfetto per chi cerca portabilità e prestazioni ad un ottimo prezzo. Dotato di processore Intel Core I7-9750H da 2,6 GHz, è affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e una GPU Nvidia GeForce GTX 2070 con ben 8GB di memoria dedicata, per prestazioni veloci e affidabili anche con i titoli più performanti. Venduto generalmente a ben 2.299,99€, è oggi in sconto a 2.099,99€, con ben 200 euro di sconto rispetto al prezzo originale!

Ma ovviamente non è tutto qui, ed anzi le offerte HP per il gaming sono ancora molto numerose e prevedono, per altro, anche prodotti più abbordabili dedicati a chi vuole divertirsi senza la pretesa di avere a tutti i costi un prodotto top di gamma. Come sempre, dunque, abbiamo stilato per voi una piccola lista di acquisti consigliati basandoci ovviamente su quella che è la proposta HP. Proposta che, in ogni caso, vi consigliamo caldamente di consultare e che potrete reperire a queste coordinate. Infine, prima di lasciarvi agli acquisti, vi suggeriamo di iscrivervi immediatamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni in corso, tenendo a portata di notifica tutti gli sconti che si susseguono in rete giorno per giorno. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!