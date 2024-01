Prezzo TOP sull'amato Disney Villainous! (-30%)

Siete abituati a vivere le magiche fiabe Disney dalla prospettiva dei buoni, ma cosa succederebbe se invece vestissimo i panni dei cattivi? Se siete curiosi di scoprirlo insieme ai vostri amici, Villainous è il gioco da tavolo perfetto per voi! Il prezzo di listino è di 59,99€, ma oggi potete trovarlo in offerta su Amazon a soli 41,99€, con uno sconto del 30%!

Disney Villainous, chi dovrebbe acquistarlo?

Vi sentite pronti a rivisitare le fiabe in un modo del tutto originale? Ravensburger ha creato un gioco per 2-4 giocatori, perfetto per chi ha 10 anni o più, che vi consente di scegliere quale villain impersonare tra sei celebri cattivi Disney: Capitan Uncino, il Principe Giovanni, Jafar, Ursula, Malefica e la Regina di Cuori. Ogni personaggio ha la propria plancia di gioco, due mazzi di carte (le 6 Carte Cattivo e le 6 Carte Fato) che definiscono le sue abilità uniche, un obiettivo legato alla sua storia, una guida e una bellissima pedina colorata che lo rappresenta.

Ogni giocatore deve decidere come utilizzare le proprie Carte Cattivo nella parte bassa della plancia, appartenenti al villain scelto, su cui va spostata la pedina. Utilizzando le Carte Fato, invece, è possibile ostacolare gli avversari! Grazie a questi elementi, potrete dare vita a scontri epici fra i reami di sei dei villain più temuti dei regni Disney. Divertitevi a mettervi alla prova nel ruolo dei cattivi! Disney Villainous non è solo un viaggio nostalgico nel ricordo dei classici Disney, ma anche una sfida di tattica e ingegno in cui ogni mossa può essere decisiva per il destino dei vostri avversari. I materiali di gioco, che raffigurano fedelmente i dettagli dei film di animazione, vi cattureranno con la loro qualità e bellezza.

Perfetto per serate in famiglia, per appassionati di giochi di strategia e per chiunque voglia regalarsi momenti di divertimento e astuzia. Se vi piace pianificare, far traboccare la bilancia a vostro favore e soprattutto, se adorate i cattivi delle storie più amate, non perdete questa chance di portarvi a casa una scatola piena di emozioni a un prezzo imperdibile. Un'avventura strategica vi attende!

