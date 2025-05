Dimentica le solite cuffie: entra nel suono con le HiFiMan Edition XS!

Se ami la musica e ti è capitato almeno una volta di rimanere deluso dall’audio delle cuffie comuni, allora sai bene quanto conti avere un buon paio di cuffie. Oggi ti parlo delle cuffie HiFiMan Edition XS: un modello Hi-Fi, full-size, magnetico planare, aperto sul retro, che ti regala un’esperienza d’ascolto profonda, dettagliata, immersiva. E la notizia migliore? Al momento sono in offerta su AliExpress a 265€ con spedizione gratuita, ma solo fino al 18 maggio.

Cuffie HiFiMan Edition XS, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie planari magnetich utilizzano una tecnologia chiamata orthodynamic che offre un suono più lineare, preciso e naturale. È lo stesso principio che trovi nei sistemi audio di fascia alta, quelli da studio, da intenditori. Le HiFiMan Edition XS, in particolare, usano il cosiddetto design a magneti “stealth”, una tecnologia che minimizza la distorsione e rende il suono più trasparente e dinamico. Questo si traduce in bassi controllati, medi chiari e alti dettagliatissimi, senza fatica d’ascolto anche per lunghe sessioni.

Se ascolti jazz, classica, elettronica, rock o colonne sonore, noterai immediatamente la differenza. I dettagli che normalmente sfuggono (il respiro del cantante, l’arco sul violino, i riverberi degli ambienti) diventano parte integrante dell’ascolto. Anche chi ama i videogiochi o guarda film troverà un enorme vantaggio: il soundstage (cioè la sensazione di “spazio sonoro”) è ampio, arioso, tridimensionale. Ti sembrerà davvero di essere dentro la scena.

Pur essendo delle cuffie grandi e importanti (over-ear), le HiFiMan Edition XS sono sorprendentemente comode. La fascia autoregolante distribuisce bene il peso, e i padiglioni in velluto sono morbidi e avvolgenti. Il prezzo attuale su AliExpress è 265€ con spedizione gratuita, un costo davvero competitivo per un prodotto di questa fascia. L’offerta è valida fino al 18 maggio, quindi se ci stavi pensando da tempo, questo è davvero il momento giusto per fare il salto di qualità.

