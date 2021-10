Sconto bomba per il notebook MSI Summit E13 Flip Evo: risparmi 350€ su Amazon!

Siete alla ricerca di un notebook che sia potente e vi faciliti il lavoro? Allora questa potrebbe essere l’occasione giusta per voi! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile ad un prezzo davvero scontatissimo, lo straordinario notebook 2-in-1 MSI Summit E13 Flip Evo, un prodotto davvero versatile e potente, che dagli originali 1.949,99€ viene oggi ribassato da Amazon a soli 1.599,99€!

Stiamo parlando di un risparmio di ben 350,99€, per un notebook davvero ottimo, specie considerando non solo il pedigree del suo produttore, ma anche e soprattutto quelle che sono le sue specifiche tecniche, che lo renderanno un compagno ideale per chiunque cerchi una soluzione perfetta per la mobilità, e che garantisca performance ideali per lo studio o per il lavoro.

Arrivato sul mercato da pochissimi mesi, l’MSI Summit E13 Flip Evo è un convertibile 2 in 1 con caratteristiche di tutto rispetto, capace di affrontare agilmente anche i carichi di lavoro più impegnativi. Il merito è prettamente del processore Intel Core i7-1185G7 di ultima generazione che, abbinato alla grafica integrata Iris Xe, mette a disposizione tutta la potenza di calcolo di cui si ha bisogno, consentendovi di gestire anche i progetti più complicati senza preoccupazioni.

I 32GB di RAM LPDDR4 a bordo vi permettono di aprire una miriade di programmi e finestre in contemporanea senza il timore di mettere l’MSI Summit E13 Flip EVO in difficoltà, mentre l’SSD PCIe 4.0 da 1TB garantisce operazioni di lettura e scrittura di file rapidissime e tanto spazio dove archiviare i propri dati. Il Wi-Fi 6E, infine, assicura velocità di connessione ai massimi livelli.

La dotazione porte comprende un lettore microSD, una porta USB 3.2 Gen2 tipo C, una USB 3.2 Gen1 tipo A e due USB tipo C Thunderbolt 4, con supporto alla ricarica e alla trasmissione del segnale video, il tutto corredato da un design estremamente elegante, che fa trasudare di stile le splendide scocche dell’MSI Summit E13 Flip EVO. Parliamo quindi di un notebook che non è solo performante, ma anche bello da vedere, grazie alla sua livrea completamente nera, ed impreziosita da bordature dorate, che donano un tocco unico e inconfondibile al convertibile.

Come se non bastasse, oltre ad essere bellissimo e performante, l’MSI Summit E13 Flip EVO è anche facilissimo da trasportare, giacché si propone con dimensioni funzionali ma contenute, ed una diagonale dello schermo da 13,4″, che contribuisce a contenere le dimensioni e il peso, pari rispettivamente a 300,2 x 222,25 x 14,9 mm e 1,35kg.

Insomma, l’MSI Summit E13 Flip Evo è un notebook davvero con tutti i crismi! Perfetto per chi cerca un dispositivo che sia pratico ed agevole per poter lavorare in mobilità, questo notebook è un concentrato di prestazioni e bellezza, tutte racchiuse in un design elegante, sobrio e dal peso ridottissimo. Un prodotto al top che, scontato com’è di 350 euro, rappresenta certamente uno dei migliori affari di questa giornata, benché non il solo, visto il ricco compendio di offerte Amazon che, a questo punto, vi invitiamo a consultare tramite l’apposita pagina dedicata.

Inoltre, qualora foste alla ricerca non solo delle console di nuova generazione, ma anche e soprattutto di tante ottime offerte quotidiane, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!