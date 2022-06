Se state cercando uno sconto su di una smart TV di grandi dimensioni e dalle caratteristiche ultramoderne, allora dovreste dare un’occhiata alla proposta eBay relativa alla Samsung QE55Q70AATXZT, visto che siamo di fronte a uno sconto di oltre il 50%, in grado di farvi risparmiare oltre 600€ su quella che è una smart TV davvero ottima, capace di soddisfare anche lato gaming.

La versione scontata da eBay ha un prezzo originale di 1.299,00€, prezzo che ora è sceso a soli 633,99€, tra i più bassi del web soprattutto se consideriamo che il noto portale di compravendita offre la spedizione gratuita su questo prodotto, per non parlare poi della sempre ottima garanzia cliente eBay, che vi consentirà di acquistare in sicurezza.

La Samsung QE55Q70AATXZT, come anticipato, è una smart TV dalle caratteristiche eccezionali e non poteva che essere altrimenti, dato che parliamo quasi della top di gamma QLED della nota azienda coreana. Oltre a riprodurre contenuti in alta definizione senza alcuna perdita di dettaglio, il pannello di questo modello riprodurrà anche le frequenze di aggiornamento più elevate, ponendosi tra le migliori smart TV da gaming. La grande larghezza di banda sarà garantita non solo dal pannello a 120Hz nativo, ma anche dalle porte HDMI 2.1, accompagnate dalla tecnologia VRR, che permetterà al refresh rate di variare in base al contenuto riprodotto e dalla fonte dalla quale si riceve il segnale.

Queste peculiarità rendono la Samsung QE55Q70AATXZT una smart TV perfetta per l’uso misto, merito anche dell’elevato rapporto di contrasto, impeccabile sia al buio che nelle stanze illuminate, grazie ai tipici vantaggi della retroilluminazione QLED. Se siete soliti vedere partite di calcio o gare di Formula 1, il pannello ad alta frequenza vi garantirà ancora una volta un’esperienza di visione fantastica, dandovi modo di cogliere ogni minimo spostamento dell’immagine. Il brevissimo ritardo di input vi consentirà poi di usare la Samsung QE55Q70AATXZT come monitor per PC, a patto che abbiate lo spazio sufficiente per posizionare un 55 pollici.

Insomma, una smart TV a cui manca davvero poco per essere considerata una vera e propria top di gamma, ma a questo prezzo non bisogna assolutamente lasciarsela scappare. Vi ricordiamo che su eBay sono in corso anche altre offerte, motivo per cui sarebbe proficuo se riusciste a trovare 5 o 10 minuti per visitare le offerte disponibili sulla pagina dedicata al seguente indirizzo.

