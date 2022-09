Nell’attesa che arrivino le giornate dedicate alle promozioni del secondo Amazon Prime 2022 di Amazon, il portale continua a deliziarci tutti i giorni con delle ottime offerte, lasciandoci così la possibilità di acquistare tanti prodotti utili a prezzi scontati, e ben prima dei giorni che saranno dedicati, invece, ai soli clienti Amazon Prime.

E così, se siete alla ricerca di una smart TV, o di buon elettrodomestico per le pulizie domestiche, vi suggeriamo caldamente di tenere comunque d’occhio le pagine della sezione offerte del portale in cui, ad esempio, abbiamo rintracciato oggi una scopa a vapore di grandissima qualità, perfetta per quelle che sono le pulizie di questo particolare periodo dell’anno.

Stiamo parlando della splendida scopa a vapore 2-in-1 Hoover Steam Capsule, che dagli originali 159,90€, è ora disponibile a soli 74,90€, con uno sconto del 53% proposto dal portale, e pari a 85 euro!

Un prezzo davvero ottimo per questa scopa a vapore, che vanta la definizione “2 in 1”, in quanto parte del suo corpo può essere staccata ed essere utilizzata come elettrodomestico a sé, ovvero come pistola a vapore per pulire anche angoli particolarmente angusti, come soffitte o solai o, perché no, anche la vostra automobile! In tal senso i limiti sono pochissimi, ed anzi Hoover Steam Capsule è davvero un ottimo prodotto in termini di rapporto qualità/prezzo, grazie soprattutto alla sua succitata versatilità, che può persino essere estesa grazie alla ricca dotazione di accessori inclusi nella confezione: ben 9!

Capace non solo di sgrassare, ma anche di eliminare il 99,9% di germi e batteri, questa scopa a vapore può essere utilizzata su qualsiasi superficie, siano le classiche mattonelle, il parquet o i tappeti, e grazie ai suoi accessori ed alla sua testa removibile, la Hoover Steam Capsule, in particolare, vi garantirà una pulizia impeccabile anche negli spazi più ristretti.

Ciò detto, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta Amazon, consultando direttamente la pagina dedicata alla promo, con l’invito ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questo splendido elettrodomestico!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!