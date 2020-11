Scopri come vincere una chitarra autografata da Angus Young degli AC/DC

Amanti della musica adunata! Vogliamo segnalarvi infatti un’iniziativa che potrebbe letteralmente farvi saltare dalla sedia! Dovete infatti sapere che il noto portale IBS offre la possibilità di vincere una chitarra autografata da Angus Young degli AC/DC, ed il bello è che questa occasione fantastica non vi costerà che soli 20 euro!

Partecipare è davvero molto semplice, dato che basta acquistare il nuovo album del gruppo, Power up, che vi permetterà di partecipare al concorso ed all’estrazione di quello che potrebbe diventare il centro del vostro altare casalingo dedicato alla musica rock! Famoso per la sua grande energia dal vivo e per indossare un’uniforme scolastica sul palco, Young è considerato uno dei cento migliori chitarristi di tutti i tempi, quindi chi avrà la fortuna di vincere questo concorso potrà vantarsi di possedere un oggetto toccato ed addirittura autografato da una leggenda vivente del rock!

Per essere considerato valido, l’acquisto del nuovo album Power up dovrà essere fatto entro il 7 gennaio 2021 e il giovedì successivo alla spedizione riceverete via e-mail un codice e tutti i dettagli per partecipare. Presentato oggi 13 novembre, Power Up è il diciassettesimo disco dell’incredibile carriera degli AC/DC, rilasciato a sei anni di distanza dall’uscita di Rock Or Bust che avvenne nel 2014. Tra i brani proposti nel nuovo album, il titolo Shot In The Dark sarà quasi sicuramente uno di quelli più attesi, dal momento che già numerose radio italiane hanno iniziato a riprodurlo.

Insomma, un'occasione imperdibile per gli amanti della musica che, con meno di 20,00€, potranno vincere uno strumento davvero speciale, oltre a portarsi a casa l'ultimo album di un gruppo musicale di grande spessore.

