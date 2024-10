Scopri il nuovo concorso Universal e vinci un fankit dedicato a Wicked!

Se siete fan del mondo di Wicked (è arrivato anche il gioco da tavolo del film), non potete perdere l’occasione di partecipare al concorso Universal For Fans Wicked! Fino al 29 ottobre 2024, potrete provare a vincere fantastici premi dedicati a questo amato musical. Questo concorso, completamente gratuito, offre la possibilità di partecipare una volta al giorno, permettendovi di tentare la fortuna e aggiudicarvi gadget esclusivi e inviti all’evento speciale "The Witch & Wonder Gala".

Come partecipare al concorso

Ogni giorno, i partecipanti al concorso potranno vincere diversi premi. In palio ci sono 3 inviti per due persone, del valore di 15€ ciascuno, per accedere all’attesissimo "The Witch & Wonder Gala", che si terrà il 5 novembre a Roma. Inoltre, sono disponibili anche 10 kit contenenti gadget del film e il libro Wicked, ciascuno dal valore di 39€ circa. Non è solo un’opportunità per vincere premi fantastici, ma anche un’occasione per vivere un’esperienza indimenticabile legata al mondo di Wicked.

Partecipare è semplice e veloce! Vi basta seguire il link fornito, registrarvi o accedere con i vostri dati, e tentare la fortuna con l’instant win. La bellezza di questo concorso è che scoprirete subito se avete vinto. Anche se non doveste avere fortuna in un giorno specifico, non preoccupatevi: potrete riprovare il giorno successivo, continuando a tentare fino alla conclusione del concorso.

Non perdete tempo e unitevi al concorso "Universal For Fans Wicked" per avere la possibilità di vincere premi unici e vivere un’esperienza esclusiva. Che siate appassionati di lunga data o neofiti, questo è il momento giusto per tuffarvi nel fantastico mondo di Wicked e portarvi a casa qualcosa di speciale!

Leggi il regolamento