Se siete alla ricerca di un’occasione per rimettere in sesto la vostra postazione da gaming, il tutto spendendo un totale di appena 160 euro, allora fermatevi qui, perché questa promozione messa in piedi da eBay vi permetterà di portarvi a casa, in un colpo solo, un’ottima sedia da gaming, un paio di cuffie, un mouse, una tastiera ed un mouse pad, il tutto con un ottimo rapporto qualità/prezzo!

Si tratta, dunque, di un pacchetto “tutto incluso”, che al prezzo di appena 159,90€ vi darà la possibilità di acquistare un’ottima sedia da gaming, con incluso un set di periferiche che include cuffie, mouse, tastiera e persino un mouse pad!

Ovviamente, il fiore all’occhiello dell’offerta è la splendida sedia da gaming che, da sola, vale l’acquisto del pacchetto, giacché parliamo di un prodotto ottimamente realizzato, con un’imbottitura in spugna ad alta densità, più che soddisfacente in termini di comfort ed ergonomia.

Completamente regolabile, e rivestita in ecopelle nera e blu, questa sedia è facilmente pulibile, ha ruote solide in nylon, braccioli imbottiti e regolabili ed è l’idea sia per lo studio, che per il lavoro, oltre che per il gaming.

Per quanto riguarda, invece, il set di periferiche incluso, avrete a disposizione: un mouse con illuminazione RGB a 7 colori, 4 livelli di DPI impostabili fino a 3200 DPI e ben 6 tasti regolabili; una tastiera a membrana, dal design ergonomico e con il medesimo sistema di illuminazione; un hedseat con doppio plug, sia jack audio da 3,5 mm che USB, ed il succitato mouse pad con bordi cuciti e base antiscivolo.

Insomma, parliamo di un pacchetto davvero ottimo, messo a disposizione da eBay ad un prezzo eccezionale e che, per questo, vi suggeriamo di acquistare subito, specie se avete intenzione di rimettere completamente a nuovo la vostra postazione da gaming.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dello store dedicata al prodotto

