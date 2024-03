Sky TV e Netflix + Sky Cinema a 19,90€ al mese per 18 mesi

Se cercate una svolta nel vasto mondo dell'intrattenimento digitale, fatto di film e serie TV, vi segnaliamo un'offerta imperdibile da Sky. Per un periodo limitato, potete accedere a un pacchetto che normalmente ha un costo di 44€ mensili, a soli 19,90€ al mese per i primi 18 mesi. Questo pacchetto include Sky TV, Netflix (piano Intrattenimento Plus) e Sky Cinema, arricchito dalla presenza di Paramount+ (qui i suoi migliori film del 2023). Avrete quindi l'opportunità di entrare in un mondo di intrattenimento senza pari a meno di 20€ al mese. Tuttavia, affrettatevi: questa offerta sarà valida solo fino al 20 marzo, dopodiché i prezzi torneranno alle loro quote standard, decisamente più elevate.

Vedi offerta su Sky

Pacchetto e offerte Sky Cinema, perché approfittarne?

L'aspetto più allettante di questa offerta è il risparmio che offre. Con un prezzo di soli 19,90€ al mese, gli abbonati potranno godere di un'ampia gamma di intrattenimento senza dover sacrificare la qualità o la varietà dei contenuti. Questa promozione è una manna dal cielo per coloro che desiderano ridurre le spese mensili senza rinunciare alla loro dose quotidiana di intrattenimento.

Inoltre, l'inclusione di servizi premium come Netflix e Paramount+ assicura che gli abbonati abbiano sempre qualcosa di nuovo ed eccitante da guardare, dagli ultimi successi cinematografici alle serie originali acclamate dalla critica. La varietà dei contenuti disponibili significa che ogni membro della famiglia troverà qualcosa di adatto alle proprie preferenze, dai programmi educativi per i più piccoli a film e serie adatti a un pubblico adulto.

Tuttavia, con una scadenza fissata per il 20 marzo, coloro che desiderano approfittare di questa offerta devono agire rapidamente, non lasciandosi sfuggire la chance di trasformare le vostre serate con un intrattenimento senza pari a un costo più che accessibile.

Vedi offerta su Sky