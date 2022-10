Vi informiamo che eBay ha rilasciato un’offerta su di una smart TV da 50 pollici, un modello che vantava già un ottimo rapporto qualità/prezzo che, dopo questo taglio di prezzo, è diventato ancora più allettante, quasi come se il portale volesse dimostrare che non serve attendere gli sconti riservati agli abbonati Prime per risparmiare cifre importanti sull’acquisto di un nuovo televisore 4K.

La proposta riguarda la Hitachi 50HAK5351, una smart TV dal valore di 449,00€, acquistabile per un tempo limitato o fino a esaurimento scorte a soli 259,00€, a seguito di uno sconto del 42%. Non sempre si riesce ad acquistare una smart TV da 50 pollici a cifre così convenienti, soprattutto se parliamo di un produttore come Hitachi che, nonostante punti alla fascia entry level del mercato, implementa tecnologie capaci di riprodurre bene i più svariati contenuti multimediali.

Se paragonata a uno dei modelli più blasonati, infatti, si scopre che l’unico compromesso è quello di avere bordi leggermente meno sottili rispetto agli standard moderni, un fattore che riteniamo poco rilevante se consideriamo il prezzo, al momento il più basso del web per questo modello. Per il resto, la Hitachi 50HAK5351 ha tutti i crismi per essere un’ottima smart TV da salotto, perfetta per la visione di film in alta definizione, grazie al pannello 4K e a tecnologie come l’HDR.

Un altro punto di forza del pannello è il supporto al Dolby Vision, per non parlare del Local Dimming, che fa sì che la retroilluminazione sia divisa in zone, a tutto vantaggio della luminosità e contrasto. Entrambe le caratteristiche sono quasi sempre un’esclusiva dei modelli più costosi rendendo, di fatto, la Hitachi 50HAK5351 una smart TV di livello superiore rispetto alla fascia di mercato in cui si posiziona.

Insomma, se state cercando una smart TV a prezzo d’occasione, non dovreste assolutamente perdervi questa offerta e, per questo, consigliamo di passare sulla pagina del prodotto dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!