Smart TV, fotocamere e non solo: partono le offerte dei Sony Days di Unieuro!

Da Unieuro sono cominciati i Sony Days, una promozione che coinvolge numerosi prodotti del noto marchio giapponese, tra cui smart tv, fotocamere, altoparlanti bluetooth, soundbar e altro. La lista raggiunge quasi 50 articoli quindi suggeriamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata per scoprire tutte le offerte disponibili, che in alcuni casi arrivano fino al 50%.

Uno dei prodotti che risalta in questa grande iniziativa, è l’altoparlante bluetooth Sony SRS-XB22 che, oltre ad aver subito una riduzione di prezzo importante passando da 119,99€ a 59,90€, è anche un dispositivo adatto per il periodo estivo, dal momento che può essere portato con sé con estrema facilità. Questo dispositivo possiede la certificazione IP67 il che lo rende resistente all’acqua e alla polvere, quindi potrete farlo suonare sulla spiaggia senza preoccupazioni. Il Sony SRS-XB22 dispone di fantastiche luci RGB nella parte anteriore che si illuminano a ritmo di musica e regalano un’atmosfera elettrizzante, soprattutto negli ambienti con poca luce. Non manca la modalità Party Chain che permette di collegare fino a 100 speaker wireless tramite bluetooth e sincronizzare la musica per far ballare chiunque si trovi nelle vicinanze, così come non manca la funzione Extra Bass tipica di Sony, che potenzia le frequenze basse di ogni brano per sprigionare colpi secchi più potenti. Infine, la potente batteria svolge un buon lavoro dato che permette di ascoltare musica fino a 10 ore con la modalità Extra Bass attiva e fino a 12 ore in modalità standard.

Il prezzo è davvero allettante e la disponibilità del prodotto potrebbe terminare nel giro di poche ore, quindi consigliamo di aggiungerlo nel carrello il più in fretta possibile qualora siate interessati. Inoltre, non dimenticate di seguirci anche su Telegram per non perdere tutte le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

