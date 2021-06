Smart TV HiSense 4K da 58″ al prezzo più basso di sempre su eBay

Se avete la necessità di fare acquisti prima che inizi il Prime Day, sarete felici di sapere che potrete comunque risparmiare buone somme di denaro grazie a portali come eBay, il quale vanta un catalogo di prodotti enorme e che comprende, tra i tanti, smartphone, smart tv ed elettrodomestici. Ovviamente, gran parte di questi prodotti, che si trovano nella nota sezione de Gli Imperdibili, ricevono quotidianamente decurtazioni di prezzo importanti, che non vi faranno pentire di non aver aspettato il Prime Day 2021.

Per la giornata odierna, uno degli articoli ad aver ricevuto una riduzione di prezzo sostanziosa è la smart tv HiSense 58A7100F da 58 pollici, il cui prezzo precedente di 685,90€ scende oggi a soli 449,88€, il che la rende non solo una delle smart tv meno care con questa specifica diagonale, ma anche una delle migliori che potete acquistare a questo prezzo.

Come abbiamo scoperto col passare del tempo, infatti, i televisori HiSense godono di un ottimo rapporto qualità/prezzo e riescono a competere, in termini di qualità, con i più blasonati modelli di LG e Samsung. Infatti, il pannello di HiSense 58A7100F non solo supporta i più recenti formati di immagine, ma riesce anche a riprodurre i contenuti con una qualità in grado di soddisfare il 99% delle persone. Ciò è reso possibile grazie a tecnologie di ultima generazione come l’HDR e l’AI Upscaler, che migliora la qualità dei contenuti non realizzati in 4K facendoli sembrare come se lo fossero, senza andare in contro a compromessi.

Ottimo anche l’audio su questo specifico modello, che vanta algoritmi capaci di estrarre e direzionare con precisione i segnali, ottenendo un’esperienza sonora quasi surround, oltre alle capacità di riprodurre il formato DTS, necessario per sentire gli effetti cinematografici in modo ottimale.

Insomma, a questo prezzo la HiSense 58A7100F è senza dubbio un ottimo acquisto per coloro che vogliono aggiornare il proprio televisore e godersi film e serie tv in modo più coinvolgente. Ad ogni modo, vi ricordiamo come sempre che sulle pagine del portale ci sono tantissime altre occasioni simili, che vi invitiamo caldamente a scoprire, così come conviene scoprire le offerte che postiamo quotidianamente sui nostri quattro canali Telegram, dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

