Smart TV Hisense 4K HDR da 50″ scontata di 200€ su eBay!

Dopo avervi proposto le offerte della mattinata di Amazon, con ottimi sconti relativi al mercato degli smartphone, è ora il turno dei quotidiani Imperdibili di eBay, nel cui catalogo di offerte è possibile trovare tantissimi prodotti tech a prezzi davvero eccezionali, con sconti ottimi su smartphone, smart TV ed elettrodomestici, per non citare poi tutte le opportunità nell’ambito dell’abbigliamento.

Diverse le proposte, anche se l’offerta più interessante della giornata è certamente quella relativa la smart TV Hisense 50A7500F da 50 pollici, proposta per questa occasione a soli 429,00€ invece di 629,00€. Come saprete, Hisense è sinonimo di un ottimo rapporto qualità/prezzo e questo specifico modello non fa eccezione. È difficile, infatti, trovare smart TV dalla stessa diagonale e con una qualità del pannello paragonabile al suddetto modello ed a queste cifre, visto che parliamo di una smart TV con risoluzione 4K, supporto HDR e Dolby Vision. Alla Hisense 50A7500F, insomma, non manca davvero nulla, nonostante il suo costo sia decisamente inferiore rispetto ad alcuni modelli più blasonati. Supporta persino il DTS Virtual: X, apprezzabile nei contenuti registrati con numerosi canali audio, i quali vi trasmetteranno un audio coinvolgente che fino a pochi anni fa era impensabile averlo su un televisore così sottile.

La tecnologia implementata nella Hisense 50A7500F si spinge fino alla parte software con il sistema operativo Vidaa U4.0, che ottimizza le funzioni della maggior parte dei contenuti, anche tramite un’interfaccia personalizzabile. A tal proposito, questa smart TV include al suo interno ovviamente app come Netflix, Prime Video, YouTube e Dazn, oltre ad avere un browser web integrato. Infine, sebbene potrebbe risultare scontato, vale la pena ricordarvi che è presente anche l’assistente vocale Alexa, che vi permetterà di collegare il televisore con altri dispositivi Echo, in modo da rendere la TV ancora più smart.

