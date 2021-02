Offerte del giorno Amazon: Samsung Galaxy S20 FE ad un prezzo imperdibile!

Dopo la giornata di ieri, caratterizzata dalle ottime offerte a marchio Huawei (alcune delle quali ancora disponibili!), oggi restiamo in tema, passando ad un altro grande produttore del panorama smartphone, ovvero Samsng che, a distanza di circa un mese dall’ultima promozione, torna ora scontare il suo eccezionale Samsung Galaxy S20 FE, modello eccellente della gamma S20, arrivato sul mercato circa un anno fa, ed ancora oggi considerato uno degli smartphone Samsung con il miglior rapporto qualità/prezzo di sempre!

Generalmente venduto al prezzo di ben 669,00€ nella sua versione 4G (che è quella protagonosta di questa offerta), Samsung Galaxy S20 FE è oggi in sconto a soli 487,00€, scendendo così al di sotto della soglia psicologica dei 500 euro sotto la quale, ad essere sinceri, si era già trovato ma molto raramente, quanto meno su Amazon, dove di orma era disponibile a poco più di 500€.

A ciò, va per altro segnalato che anche la versione 5G dello smartphone è in sconto, costituendo anch’essa un ottimo affare visti i 157 euro di sconto applicato che portano il Samsung Galaxy S20 FE 5G dai precedenti 769,00€, al più abbordabile prezzo di 612,00€ il che, credeteci, non è affatto da sottovalutare! Tuttavia, qualora poco vi importi del supporto 5G e voleste risparmiare qualcosina pur ottenendo un ottimo smartphone, torniamo a parlare di Samsung Galaxy SE20 FE 4H, che si propone con un ottimo processore Exynos 990, ovvero l’attuale top di gamma della casa coreana, coadiuvato da 6 GB di RAM, ed uno spazio di archiviazione espandibile di ben 128 Gigabyte.

Elegante e raffinato nelle sue colorazioni brillanti, Samsung Galaxy SE20 FE è uno smartphone che non rinuncia quasi a nulla, offrendosi come un dispositivo di fascia alta dalle straordinarie qualità, a partire da uno schermo Super AMOLED da 6,5″ con bordi piatti e risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel), con tanto di supporto allo standard HDR10+, per video di qualità assoluta ed un’esperienza che, per quanto “in piccolo” si avvicina di molto a quella di un qualsiasi angolo home cinema di fascia alta, quanto meno dal punto di vista della pulizia visiva.

Per quanto riguarda invece il comparto fotografico, Samsung Galaxy SE20 FE si propone con una fotocamera anteriore da 32 Megapixel (f/2.2), posizionata all’interno di un foro in virtù dell’ormai “obsoleto” notch, nonché di ben 3 sensori posteriori, con il principale da 12 Megapixel (f/2.2), abbinato a un grandangolare da 12 Megapixel (f/1.8 e OIS) e ad un teleobiettivo da 8 Megapixel (f/2.4) con zoom ottico 3X e ibrido 30X. Le foto sono eccellenti sia di giorno che di notte, con scatti puliti, colori realistici ed anche video di altissima qualità il che, per un dispositivo che normalmente non arriva nemmeno a 700€ non è affatto da sottovalutare!

Infine, a completare la scheda tecnica: una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida, wireless e inversa, che permette di arrivare serenamente sino alla fine della giornata, nonché di ricaricare senza fili anche tutta una serie di dispositivi compatibili come, ad esempio, gli smartwatch Samsung, che vi basterà poggiare sul retro del telefono per aggiungere un po’ di vita alla batteria morente, con uno scambio energetico che può avvenire in ambo i sensi!

Samsung Galaxy SE20 FE è insomma uno smartphone con tutti i crismi che, in sconto di 182,00€ , potrebbe rappresentare la scelta ideale per chiunque cerca un dispositivo di fascia alta al costo di un fascia media, senza per altro superare la soglia dei 500 euro! Un prodotto eccezionale che, come immaginerete, è comunque solo uno degli articoli in sconto oggi su Amazon e, proprio per questo, vi suggeriamo caldamente di consultare anche e soprattutto la pagina Amazon dedicata a tutte le offerte del giorno. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vorremmo invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!