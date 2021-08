Smart TV LG 4K 55″ a meno di 500€ su eBay!

Dopo aver inaugurato la mattinata con le nostre proposte relative alle varie offerte del giorno, proseguiamo proponendovi le offerte della settimana de “Gli Imperdibili” di eBay, con sconti che coinvolgono una vasta selezione di prodotti e che arrivano fino al 50%! Essendo prodotti piuttosto ambiti, vi consigliamo caldamente di cogliere al volo queste opportunità perché le alte percentuali di sconto potrebbero far terminare lo stock rapidamente.

Come abbiamo detto poc’anzi, la selezione dei prodotti è piuttosto variegata, tuttavia abbiamo deciso di segnalarvi l’ottima Smart TV LG 55UP78006LB, in vendita a 479,99€ anziché 849,00€, a seguito di uno sconto del 43% che vi farà risparmiare ben 369€.

Stiamo parlando di un televisore dalle ottime specifiche tecniche, a partire dal suo ampio display LED da 55 pollici con risoluzione in 4K UltraHD (vale a dire 3840 x 2160 pixel). A far funzionare l’incredibile pannello di questa smart TV ci pensa il Quadcore Processor 4K, un chip rivoluzionario in grado di eliminare la rumorosità nei video e di creare colori e contrasti più vividi. Le immagini a bassa risoluzione sono potenziate e riprodotte con una qualità più fedele possibile a quella del 4K. Inoltre, questo incredibile chip permette alla Smart TV di capire quando, dove e come migliorare il suono, creando un effetto surround virtuale per un’esperienza cinematografica ancora più coinvolgente.

Una novità incredibile offerta da questa Smart TV è la strabiliante funzione film maker mode che disattiva il motion smoothing preservando il rapporto d’aspetto, i colori e i frame rate originali, in modo tale da riprodurre accuratamente l’idea originale del regista permettendovi di vedere il film nel modo in cui è stato pensato. Per quanto riguarda invece la parte software, la LG 55UP78006LB è munita del nuovo sistema operativo webOS 6.0 con supporto agli assistenti vocali Google e Alexa, che rende più immediata la ricerca dei contenuti, eliminando le difficoltà di digitazione e di navigazione.

Ovviamente, le offerte de "Gli imperdibili" di eBay non si limitano esclusivamente alla Smart TV LG 55UP78006LB, pertanto vi consigliamo caldamente di visitare la pagina al seguente indirizzo per scoprire tra la vasta selezione di prodotti in sconto quello che si addice meglio ai vostri gusti e alle vostre esigenze.

