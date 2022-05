Se state pensando di acquistare una smart tv e siete alla ricerca di un modello in grado di offrire il massimo in ogni contesto, allora l’offerta che vi propone oggi Amazon è davvero eccezionale, perché vi permetterà di acquistare la favolosa LG QNED 916PA con un risparmio di 2.200€ rispetto al suo prezzo di listino!

Si tratta di un modello recentissimo di LG, dotato di schermo 4K da ben 75″ pollici in grado di offrire uno spettacolo eccezionale sia che stiate guardando un film o seguendo il vostro sport preferito, con una particolare attenzione per i gamer, che potranno sfruttare al meglio tutte le tecnologie delle console di nuova generazione. Il tutto al prezzo di soli 1.299,00€, grazie a uno sconto del 63% rispetto al suo valore originale di 3.499,00€!

La LG QNED 916PA è una smart tv che combina le collaudate e apprezzate tecnologie NanoCell Plus e Quantum Dot per offrire un’esperienza visiva senza compromessi, utilizzando al meglio il suo display da 75″ in cui 30’000 Mini LED riproducono ogni immagine alla perfezione, senza perdere mai dettaglio e contrasto, ottenendo sempre bianchi brillanti e neri intensi su un ampio angolo di visione.

Grazie al suo processore 4K α7 di quarta generazione, questa smart tv è in grado di analizzare i contenuti riprodotti e adattarli al meglio alla risoluzione dello schermo, sfruttando algoritmi di intelligenza artificiale che rielaborano anche le immagini a definizione standard, al tempo stesso ottimizzando automaticamente l’audio. Con Dolby Vision IQ ogni scena viene calibrata a seconda del tipo di contenuto e dell’illuminazione dell’ambiente circostante, mentre il Dolby Atmos ricrea un audio surround tridimensionale avvolgente.

Gli appassionati di gaming troveranno in LG QNED 916PA lo schermo perfetto per dedicarsi alle console di ultima generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X|S, grazie al supporto del protocollo HDMI 2.1 che consente di visualizzare dettagliatissime immagini 4K a 120hz e la tecnologia AMD FreeSync Premium che garantisce immagini sempre fluide e stabili sfruttando il VRR e consentendo di godere al meglio dei rapidissimi tempi di risposta del pannello.

Nel complesso parliamo di una smart tv davvero eccezionale, tra i top di gamma della linea LG, le cui caratteristiche la rendono davvero perfetta per ogni esigenza. Considerati i pochi mesi dall’uscita e il prezzo di listino originale, quella di oggi è una promozione davvero imperdibile per ogni appasionato di cinema, sport e gaming!

