Se siete alla ricerca di una smart TV di grandi dimensioni, che sia di qualità e dotata di un pannello in grado di competere con un’esperienza cinematografica, allora non potete assolutamente perdervi questa offerta Amazon, anche perché relativa alla splendida LG evo 77C24LD di ultima generazione!

Il prezzo, del resto, è davvero eccezionale, perché parliamo di uno sconto di poco superiore al 18% ma che, tuttavia, dato l’importo, ribassa il prezzo d’acquisto di ben 600 euro, passando dagli originali 2.099,00€, al più abbordabile prezzo di 1.499,00€, per altro pagabili comodamente in 12 rate, ed a tasso zero!

Elegante, bellissima e caratterizzata da cornici sottili, quasi invisibili, la LG evo 77C24LD è una smart TV di grandi dimensioni, esaltata dalla presenza di un display OLED di ottima qualità, capace di elaborare immagini con una bellezza impressionante, complice un realismo eccelso dei colori, e la totale assenza di luce nei neri, grazie alle qualità, ormai ben note, della tecnologia OLED di LG, probabilmente tra le migliori sul mercato!

A rendere il tutto ancor più spettacolare in termini visivi, c’è poi l’ottimo processore a9 di ultima generazione (la quinta) che, supportando una IA interna, analizza costantemente le immagini a schermo per esaltarne ogni aspetto, mettendo a fuoco, ad esempio, gli oggetti in primo piano rispetto a quelli sullo sfondo, o elaborando i colori affinché siano vividi e vivaci, anche grazie ad una continua calibrazione del contrasto.

Insomma, parliamo di una smart TV davvero eccezionale, a prescindere che si guardi la TV in digitale, o si apprezzino film e serie TV in streaming, senza contare il gaming che, su di un pannello tanto grande, e con pixel auto-illuminanti, vi permetterà di godere al meglio di qualsiasi titolo di nuova generazione, per uno spettacolo visivo e acustico senza precedenti!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo prodotto prima che vada esaurito!

