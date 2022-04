In un mercato così ricco di proposte e tecnologie, la scelta di una nuova smart tv per la propria abitazione può non essere così semplice, a meno di non trovare un’offerta in grado di unire qualità e convenienza, magari con un tocco di stile che renda il vostro acquisto unico nel suo genere. Questo è il caso della promozione che Mediaworld propone sulla bellissima Android TV PHILIPS 55OLED706 Ambilight, disponibile con un incredibile sconto di 500€ sul suo prezzo originale di listino!

Parliamo di un prodotto che racchiude in una scocca da 55″ tutte le tecnologie più recenti, mostrando su un brillante schermo OLED immagini a risoluzione 4K chiare e definite, rappresentando la scelta ideale non solo per chi si vuole rilassare godendosi un bel film davanti allo schermo, ma anche per i giocatori più accaniti. PHILIPS 55OLED706 può essere vostra a soli 999,00€, con uno sconto del 33% sul suo prezzo originale di listino di 1.499,00€, grazie a una promo a tempo limitato valida solo per oggi!

Ciò che rende questa smart tv davvero unica rispetto ai tanti prodotti presenti sul mercato è la sua esclusiva tecnologia Ambilight, che trasforma la vostra esperienza di visione rendendola ancora più spettacolare grazie ai LED intelligenti sui bordi dello schermo, che reagiscono alle immagini visualizzate ed emettono una luce che ne estende i colori sulle vostre pareti. Il risultato finale non solo rende ogni contenuto più coinvolgente e affascinante, ma consente una visione più rilassante anche in ambienti poco illuminati.

Ovviamente questo spettacolo visivo non renderebbe al meglio se PHILIPS 55OLED706 non fornisse un’immagine di grande qualità. Grazie al processore Philips P5, in grado di interpretare e rielaborare le immagini grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale, ogni scena sarà riprodotta al massimo della fedeltà e del realismo sul luminoso pannello OLED da 55″, con particolare attenzione al contrasto e ai brillanti colori, garantiti dal supporto a HDR10.

Non poteva mancare un occhio di riguardo anche per i gamer, che troveranno nella PHILIPS 55OLED706 un prodotto adatto a tutte le loro esigenze. Il supporto alla tecnologia HDMI 2.1 più recente, infatti, consente di raggiungere un refresh video di 120hz ad altissima risoluzione, e a questo si affiancano i sistemi di controllo della fluidità di immagine come VRR e Freesync, per un’azione di gioco veloce anche con le console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Nel complesso la Android TV PHILIPS 55OLED706 Ambilight rappresenta davvero un’ottima scelta per chi è alla ricerca di un prodotto capace di accontentare tutta la famiglia, offrendo uno spettacolo che non ha paragoni tra gli altri produttori di TV, grazie alla sua esclusiva tecnologia di proiezione dei colori. A questo prezzo, poi, è davvero un acquisto irrinunciabile, ma ricordate che l’offerta è valida solo per la giornata di oggi!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!