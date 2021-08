Smart TV Samsung 4k a 270€ di sconto da MediaWorld!

Dopo aver inaugurato la mattinata con le offerte del giorno Amazon e eBay, proseguiamo la giornata passando per il portale di Mediaworld, che con il suo “Solo per oggi“ propone tantissimi sconti che coinvolgono diverse categorie di elettrodomestici per la vostra casa a prezzi incredibilmente vantaggiosi. Visto e considerato che le offerte sono valide sino alla mezzanotte, vi invitiamo ad affrettarvi, affinché possiate trovare tra i prodotti selezionati, ciò che meglio soddisfa le vostre necessità.

Come di consueto, la selezione di prodotti selezionati è piuttosto variegata, tuttavia abbiamo deciso di portare alla vostra attenzione l’ottima Samsung Crystal UHD 4k, in vendita al nuovo prezzo di 679,00€ anziché 949,00€, a seguito di una decurtazione di prezzo pari a ben 270€ netti.

Con il suo design elegante e raffinato che vi porta dritto nel cuore della scena, questa smart tv “senza confini” detta nuovi standard e offre l’esperienza cinematografica più immersiva di sempre. Con un numero di pixel quattro volte superiore, il display da 65 pollici va oltre la normale risoluzione FHD, per offrirvi allo sguardo immagini nitide e cristalline. Ma non è tutto perché con la tecnologia High Dynamic Range migliora la resa luminosa del vostro TV, in modo da offrirvi dettagli visivi maggiori persino nelle scene più buie.

A far funzionare l’incredibile pannello ci pensa il processore Samsung Crystal 4k, in grado di garantire prestazioni al top grazie all’analisi e compensazione automatica di ogni singolo frame in base alla fonte dei contenuti, persino durante le vostre sessioni di gaming. Per quanto riguarda la gestione del comparto audio, questa meravigliosa smart TV utilizza il sistema Q-Symphony, al fine di far funzionare gli altoparlanti integrati e soundbar all’unisono, senza bisogno di silenziare gli altoparlanti del TV, migliorando il surround e garantendovi così il massimo dell’esperienza.

Ovviamente, pensiamo valga la pena ricordarvi che questa offerta, così come tutte le altre che troverete sulla pagina ufficiale dell'iniziativa, è disponibile solo per oggi e scade al termine della giornata.

