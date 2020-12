Smart TV Samsung QLED da 55″ scontato di 300€ su Mediaworld!

Dopo avervi proposto le migliori offerte quotidiane di portali come Amazon e eBay, è giunto il momento di dedicarsi al Solo per Oggi di MediaWorld che, con le sue promozioni quotidiane include sempre un gran numero di articoli come smarthphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici tra cui quelli per la cura della persona, il tutto con sconti che arrivano a tagliare i prezzi anche del 40%. Queste ottime offerte si vanno ad affiancare a quelle del Sottocosto, tornato sul portale in queste ore in occasione del Natale, e per questo ci permettiamo di consigliarvi di approfittare subito di queste iniziative tanto per cercare nuove idee regalo ma soprattutto per evitare di ricevere gli acquisti dopo le feste.

Di tutte le proposte presenti sul portale, spicca quella sul televisore Samsung QLED QE55Q60TAUXZT, che oggi potrà esser acquistato con 300€ di sconto sul suo classico prezzo di listino, e sarà vostro a 699,00€. Con le sue linee eleganti e raffinate questo televisore da 55 pollici è borderless su 3 dei suoi lati, in modo da permettere una totale immersività nei contenuti, e grazie alla presenza dell’ambient mode una volta spento è possibile riprodurre sul Samsung QE55Q60TAUXZT foto o slide show in modo da creare una totale armonia con il resto della stanza. All’interno è possibile trovare un processore Quantum Lite con il compito di orchestrare i colori ottimizzando ogni immagine su schermo, in grado di gestire l’HDR arrivando ad offrire immagini che in quanto a volume colore e profondità tendono al fotorealismo. Viene poi effettuata una mappatura dei toni dinamica che consente di regolare alla perfezione il contrasto e la luminosità arrivando a rivelare anche i dettagli nelle scene più buie.

È presente poi un sistema di retroilluminazione Dual LED che regola la tonalità cromatica per adattarla al meglio con i contenuti su schermo, in modo da mettere Samsung QE55Q60TAUXZT ancora più al centro dell’attenzione. Grazie alla funzione Tap View è poi possibile vedere sul televisore i contenuti dallo smartphone con la speciale modalità di mirroring. Inoltre il televisore Samsung QE55Q60TAUXZT è compatibile con gli assistenti vocali come Alexa, Assistente Google e Bixby, ed è perfettamente in grado di interagire con tutti gli altri dispositivi smart connessi con la speciale app SmartThings.

Oltre al televisore Samsung QE55Q60TAUXZT , i prodotti del Solo per Oggi sono come al solito molti e tutti differenti fra loro, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare quello più adatto alle vostre necessità.

