Smart TV Sony 4K da 50” con AndroidTV ad un prezzo imperdibile su Mediaworld!

Dopo aver dato uno sguardo ad alcune delle migliori offerte giornaliere dai principali store online, adesso vogliamo focalizzare la nostra attenzione su quelle che sono le occasioni del “Solo per Oggi” di Mediaworld, che permetteranno agli interessati di acquistare smart TV, smartphone, notebook ed elettrodomestici a prezzi decisamente invitanti.

Come da tradizione per il portale a tinte rosse, la lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo al smart TV Sony KD50X85J. Un prodotto che, generalmente, viene proposto al prezzo di 1.099,00€, ma fino a mezzanotte è acquistabile a “soli” 899,00€, a seguito di uno sconto di ben 200,00€ dal prezzo consigliato dal produttore.

Stiamo parlando di un articolo dalle ottime specifiche tecniche, adatto a coloro che desiderano guardare film e serie televisive ad un buon dettaglio oppure ai videogiocatori. Innanzitutto, vanta un ampio pannello LED da 50 pollici con una risoluzione in 4K UltraHD, ossia 3840 x 2160 pixel, con una frequenza d’aggiornamento fino a 100 Hz.

Tra le peculiarità, questo televisore vanta la tecnologia denominata “Object-based HDR Remaster”, che gli permette di riprodurre colori sgargianti, pieni di vita e caratterizzati da un forte contrasto, a differenza di quanto accade con la maggior parte dei TV. Il tutto è gestito da un potente processore, che si avvale di avanzati algoritmi per ridurre il rumore e migliorare la definizione dei dettagli. E poi, non manca il sistema operativo AndroidTV che permette di riprodurre i migliori contenuti dai maggiori servizi di streaming on-demand.

Insomma, un prodotto eccellente ora disponibile ad un prezzo imperdibile, ma solo fino allo scoccare della mezzanotte, come vi abbiamo espressamente comunicato in apertura. Ciò detto, visto il gran numero di articoli in promozione, vi consigliamo vivamente di consultare la pagina del “Solo per Oggi”, al seguente indirizzo, così da poter riguardare tutte le proposte del portale.

Infine, vi ricordiamo che qualora siate all’ulteriore ricerca di iniziative, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!