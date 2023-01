Avere uno smartphone di ottima qualità è fondamentale, non solo per comunicare al meglio con amici e parenti, ma anche per lavorare e svolgere task in maniera veloce e fluida. Per cui, se state pensando di cambiare il vostro modello, vi consigliamo di sfruttare le offerte OnePlus attive su Amazon, con sconti fino al 44%!

Il brand OnePlus vi propone alcuni dei suoi prodotti per rispondere alle vostre esigenze quotidiane: dai modelli di fascia media a partire di 329,00€ fino ai top di gamma a 799,00€. Per questo, vi invitiamo a effettuare i vostri acquisti fintanto che le offerte sono ancora attive!

Da menzionare uno dei modelli con il miglior sconto disponibile, ovvero OnePlus 9 Pro 5G da 256 GB nella colorazione Pine Green ad appena 699,00€ invece di 999,00€. Stiamo parlano di uno smartphone con fotocamera Hasselblad da 48MP, Ultra-Grandagollare da 50MP, Telephoto e Monochrome. Essendo sviluppato in collaborazione con Hasselblad, il sistema in questione offre funzioni rivoluzionarie come la calibrazione colore naturale. Inoltre, potrete registrare video in 8K + 4K fino a 120 fps, l’ideale per non perdere nemmeno un dettaglio.

Il display Fluid 2.0 da 6.7″ è uno smart AMOLED con tecnologia LTPO, ideato per assicurarvi un consumo di energia ridotto di oltre il 50%, garantendo allo stesso tempo un’esperienza visiva a 120 Hz super fluida. Non meno importante, potrete ottenere l’energia di un giorno in appena 15 minuti, grazie alla batteria da 4500 mAh e al Warp Charge 65T.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento dei prodotti.

