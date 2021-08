Smartphone Oppo A74 5G ad un prezzo vantaggioso su eBay!

Dopo aver dato uno sguardo alle varie offerte del giorno, in questo articolo vogliamo focalizzare la nostra attenzione su quelle che sono le promozioni di eBay, in particolare nella sua iniziativa denominata “Gli Imperdibili”. Quest’oggi, infatti, sono disponibili moltissimi prodotti, come smartphone, smartwatch, smart TV ed elettrodomestici, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%!

Come ampiamente anticipato, sono moltissimi gli articoli compatibili con l’iniziativa, tra le varie offerte attualmente disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottimo smartphone Oppo A74 5G, disponibile adesso al nuovo prezzo di 209,99€ anziché di 289,99€, a seguito di uno sconto del 27% che vi farà risparmiare ben 80,00€!

L’Oppo A74 5G è uno smartphone di buon livello, perché possiede tutto il necessario per soddisfare sia i neofiti sia gli utenti più esigenti, pur essendo appunto un dispositivo che si inserisce nella fascia media del mercato. Tra le sue specifiche tecniche troviamo, innanzitutto, un processore Qualcomm Snapdragon 662 abbinato a 6 GB di memoria RAM e ben 128 GB di memoria interna. Se la memoria interna non dovesse bastare, potrete ampliarla grazie alla possibilità di inserire una Micro SD, ottimo per archiviare numerose foto e video.

Questo meraviglioso smartphone può contare su un display AMOLED con una risoluzione in FullHD+ da 6,4 pollici in grado di offrirvi un’esperienza visiva fluida e confortevole grazie all’alta definizione delle immagini e alla frequenza di campionamento fino a 180Hz. Per quanto riguarda la multimedialità, troviamo una tripla fotocamera da 48 mpx che vi permetterà di scattare foto e registrare video chiari e nitidi in ogni condizione, grazie anche alla sua funzionalità Ultra Night Mode, per risultati eccellenti. Inoltre, vanta una batteria da 5.000 mAh e una funzione di ricarica rapida per avere il dispositivo sempre pronto all’uso dopo appena 5 minuti.

Insomma, lo smartphone Oppo A74 buone specifiche tecniche e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diventa un autentico best-buy della categoria.

