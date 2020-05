Sniper Elite 4 e tanti altri titoli Rebellion disponibili con sconti fino all’85% su GamersGate!

GamersGate ha recentemente deciso di mettere in forte offerta con sconti fino all’85% numerosi titoli di Rebellion, tra cui anche gli amatissimi capitoli di Sniper Elite, quarto episodio compreso. Ad essere acquistabili a prezzo scontato sullo store, oltre a Sniper Elite 4 e episodi precedenti, sono anche tanti altri titoli di grande interesse, come ad esempio Strange Brigade e Zombie Army Trilogy. Tali offerte saranno disponibili fino al prossimo 15 maggio: nel caso siate interessati a fare vostro qualcuno di questi titoli avete quindi ancora qualche giorno.

Tra i più interessanti giochi di Rebellion attualmente in offerta su GamersGate possiamo trovare:

Oltre ai numerosi ed interessanti titoli dell’elenco qui sopra ad essere attualmente in offerta su GamersGate sono però anche altre opere di valore, come ad esempio Rogue Trooper Deluxe e tutta una serie di DLC e contenuti aggiuntivi per i giochi Rebellion. Come dicevamo in apertura di notizia tali offerte non dureranno però a lungo e avranno infatti termine il prossimo 15 maggio: non esitate quindi troppo se avete trovato qualcosa di particolarmente interessante. Potete trovare Sniper Elite 4 e tutti gli altri titoli in offerta fino all’85% di sconto seguendo comodamente il link qui sotto:

» Clicca qui per tutti i titoli Rebellion a prezzo scontato «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!