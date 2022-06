Se siete alla ricerca di un titolo con cui animare queste calde giornate pre-estive o, perché no, le vostre prossime vacanze, allora sarete felici di sapere che su Amazon è oggi in sconto, nelle versioni PS4 e PS5, lo splendido (e per altro recentissimo) Sniper Elite 5!

Il quinto capitolo della popolare serie, arrivato sugli scaffali alla fine di maggio, è infatti già disponibile con un piccolo ma piacevole sconto, che porta le due edizioni per console PlayStation dagli originali 59,99€ a 53,75€, con un risparmio netto del 10%.

Non sarà forse molto, ma tenete a mente che parliamo di un titolo uscito lo scorso 26 maggio, e pertanto ancora venduto, praticamente ovunque, a prezzo pienissimo, quanto meno se parliamo della sua edizione fisica.

Per questo, l’offerta Amazon non è assolutamente da sottovalutare, specie se amate i third person shooter con una forte influenza storica e che, come in questo caso, non disegnano un approccio multigiocatore incentrato sulla coop.

Un titolo ricco e apprezzatissimo, che non ha mancato di esaltare i vecchi fan come i nuovi, grazie alla sua commistione di trama, esplorazione e, ovviamente, appaganti fasi shooter, in cui la serie Sniper Elite dà sempre il meglio di sé, restando vincolato alle sue origini, pur raffinando ad ogni uscita il suo ormai rodatissimo gameplay.

Parliamo di un titolo divertente, dinamico e ricco di azione, che potrete scegliere di vivere in totale solitaria o affiancati da un cecchino alleato, in quella che è forse una delle migliori campagne coop degli ultimi anni. Per questo, vi suggeriamo caldamente di completare subito il vostro acquisto, visitando direttamente la pagina Amazon dedicata all’offerta.

