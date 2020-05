Solo per oggi da MediaWorld: tanta tecnologia a prezzi eccezionali!

Quando MediaWorld dice “Solo per oggi” non lo dice così per dire. Andando sulla pagina dedicata dello store infatti troverete un conto alla rovescia che indica la manciata di ore che manca alla fine di queste promozioni che spaziano fra tutte le categorie di prodotti, dai piccoli smartphone, alle smart tv e perfino i grandi elettrodomestici.

Tra le numerose offerte è sicuramente da segnalare quella sull’Hp Omen Dh0025NL, un computer portatile gaming dalle elevate prestazioni grazie alla scheda grafica RTX 2060 e al potente processore Intel i7, tutto in un design sottile e leggero. Quando si tratta di potenza pura e prestazioni, l’Omen 15 non scende a compromessi, e con il suo processore Intel Core di nona generazione e la scheda grafica NVIDIA GeForce le performance durante le sessioni di gioco vengono ottimizzate. Questo notebook sottile e leggero è progettato per operare in modo efficiente e affidabile grazie alla memoria RAM DDR4, garantendo un aumento di prestazioni in tutto, dal multitasking ai giochi.

Per non perdervi nessuna delle offerte presente nella promozione Solo per Oggi di MediaWorld, vi consigliamo come sempre di andare sulla pagina dedicata in modo da trovare il prodotto che possa soddisfare tutte le vostre necessità, noi nel frattempo vi abbiamo selezionato i migliori prodotti in offerta per facilitarvi il tutto! Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

