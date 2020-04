Sony Days, sconti e tasso zero su Smart TV, Audio, Hi-Fi e Fotografia

Oggi siamo finalmente tornati sui lidi di Amazon dove, assenti da alcune settimane, vi abbiamo proposto le nuove offerte relative i prodotti Sandisk che, come ricorderete, sono per altro in sconto anche sullo store di Mediaworld, grazie a quella Backup Week di cui vi avevamo parlato proprio ieri, e le cui offerte saranno ancora largamente disponibili fino al prossimo 12 aprile.

Detto questo, e visto che di Mediaworld vi abbiamo parlato, ci pare giusto presentarvi ora anche quelle che sono le offerte di oggi proposte dal portale e, per la precisione, quelli che sono gli sconti relativi un altro degli ottimi periodi tematici proposti dal portale mese per mese. Lasciando un attimo da parte i sistemi di archiviazione SanDisk, cambiamo completamente argomento e parliamo oggi della Sony Week, ovvero una promozione tutta basata sul brand giapponese, con sconti che riguardano i settori della fotografia, degli impianti hi-fi e, soprattutto, delle smart TV, dove i pannelli Sony si sono imposti, già da tempo, ai primi posti del mercato di fascia alta.

Del resto parliamo di un’offerta che può vantare prodotti di straordinaria bellezza come l’ottima smart TV SONY KD55XG8596 da 55″ il cui prezzo originale di ben 1.099,00€ è provvisoriamente ribassato ad appena 699,00€! Un’occasione da non perdere, vista la bellezza e la qualità del prodotto proposto che, specie considerando il formato, ben 55″ in 4K, risulta davvero regalata a meno di 700 euro! Un prodotto eccelso, che è però solo una delle numerose offerte proposte oggi dal portale che, come al solito, ci sorprende anche oggi con una serie di offerte decisamente imperdibili.

Dunque, senza indugiare oltre, come è da nostra buon abitudine, anche oggi abbiamo riassunto per voi le principali offerte in sconto tramite la nostra tipica lista di prodotti consigliati, contenente quelle che sono – a nostro giudizio – alcune delle migliori offerte proposte dallo store di Mediaworld. Al netto di questo, vi invitiamo comunque a tenere sotto controllo la pagina ufficiale dell’iniziativa, così da poter tenere d’occhio tutte le offerte disponibili tra le promozioni del giorno. Infine, prima di lasciarvi allo shopping di oggi, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte del mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

