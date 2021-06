Soundbar: le migliori offerte del Prime Day 2021

Finalmente ci siamo! Il Prime Day 2021 è ufficialmente iniziato, e con esso arrivano naturalmente centinaia di offerte, le quali sapranno senza dubbio ripagare la lunga attesa, durata grossomodo diverse settimane. Tra queste non mancano quelle che coinvolgono le soundbar, che rappresentano gli articoli più ambiti dell’ultimo periodo, soprattutto per gli appassionati di calcio con l’inizio di Uefa Euro 2020.

Sono diverse le soundbar che sono entrate a far parte della lista ufficiale del Prime Day di Amazon, ma fra queste vi segnaliamo l’offerta dedicata alla Yamaha MusicCast che, per soli due giorni, è attualmente proposta a 369,99€ al posto di 760,66€, a seguito di uno sconto del -60% dal prezzo consigliato dal produttore. Si tratta di una potente soundbar che garantisce un’esperienza audio molto simile a quella di un cinema, per merito della tecnologia DTS Virtual:X!

Con il pieno supporto ai televisori con una risoluzione in 4K UltraHD di ultima generazione, la Yamaha MusicCast BAR 40 SW con subwoofer wireless MusicCast SUB 100 permette di sperimentare l’audio tridimensionale con diverse opzioni di connettività, come il Bluetooth e l’HDMI, oltre ai servizi musicali in streaming integrati (Spotify e Apple Music) e al MusicCast.

Le migliori offerte del Prime Day 2021 sulle Soundbar

