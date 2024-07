Riesci a crederci? Apple Watch Ultra 2 a 754€, come il prezzo del vecchio modello

Se siete alla ricerca del top di gamma in fatto di smartwatch Apple, non c'è dubbio che il Watch Ultra 2 rappresenti il meglio del meglio. Attualmente, su eBay è disponibile un'offerta imperdibile, ma è limitata a pochissime unità. Utilizzando il coupon "MENO10ESTATE", potete acquistarlo a soli 754,90€, un prezzo che di solito corrisponde a quello del modello di prima generazione. Questo dettaglio rende chiaro quanto sia vantaggiosa l'opportunità.

Apple Watch Ultra 2, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Apple Watch Ultra 2 si rivela un compagno insostituibile per gli amanti dello sport e dell'avventura all'aperto. Grazie alla sua sorprendente capacità di immersione fino a 100 metri di profondità, è lo smartwatch ideale per chi pratica sport acquatici estremi. La scocca in titanio, la resistenza a urti e cadute, grazie al vetro zaffiro che protegge lo schermo, lo rendono inoltre adatto a resistere alle condizioni più estreme.

A ciò si aggiunge il watchOS 10, che migliora ulteriormente l'esperienza utente con widget e un'interfaccia grafica semplificata, su misura per chi è sempre in movimento. Questo dispositivo poi è consigliato a chi non vuole scendere a compromessi in termini di prestazioni. L'introduzione del nuovo chip S9 assicura un'esperienza utente fluida e reattiva, resa ancora più incisiva dall'intelligenza artificiale del Neural Engine.

Il display OLED con funzionalità Always-On garantisce una visibilità ottimale in ogni condizione di luce. Gli appassionati di salute e fitness troveranno utilissime anche le funzioni avanzate per il monitoraggio del battito cardiaco, ECG e livelli di stress. In conclusione, l'Apple Watch Ultra 2, venduto a questo prezzo, è l'investimento perfetto per chi desidera un dispositivo affidabile e completo da portare al polso in ogni avventura.

