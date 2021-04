Spazzolini e rasoi elettrici: tornano le offerte Philips per la cura della persona!

Nonostante le offerte Amazon di primavera siano ufficialmente terminate, il portale si sta prodigando con sconti che sembra vogliano tappare alcuni buchi lasciati aperti durante le molteplici offerte che hanno caratterizzato le ultime settimane. E così ecco che, dopo le occasioni relative ai prodotti Outsunny da giardino, arrivano anche le opportunità a marchio Philips, con spazzolini e rasoi elettrici proposti a prezzi imperdibili.

Diverse le occasioni presenti in questa nuova iniziativa, ed una delle più interessanti è certamente quella che coinvolge l’epilatore a luce pulsata Philips Lumea Prestige, proposto a soli 299,99€ invece di 559,99€. Parliamo di uno sconto quasi del 50%, nonché di un prodotto che sa svolgere bene il suo compito, ovvero quello di rendere la vostra pelle liscia e morbida.

Come avrete intuito, si tratta di un modello che vanta la tecnologia a luce pulsata, che è la scelta migliore per coloro che vogliono ottenere risultati perfetti e fare in modo che i peli non ricrescano più, dal momento che questo processo va ad eliminare il bulbo pilifero, ossia la cellula che va a costituire il pelo. Le prestazioni offerte dal Philips Lumea Prestige, quindi, soddisferanno le vostre esigenze, il tutto con la massima sicurezza e con la comodità tipica di un prodotto di qualità.

L’ergonomia è assicurata non solo dal manico, la cui forma allungata vi permetterà di impugnarlo saldamente, ma anche dagli accessori curvi inclusi nella confezione, con i quali potrete trattare diverse zone del corpo senza affaticamento. Insomma, una soluzione che va a competere con la controparte Braun ma, al prezzo proposto da Amazon, il Philips Lumea Prestige fa pendere la bilancia a suo favore.

