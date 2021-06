Speciale Grandi elettrodomestici: fino a 800€ di sconto su tantissimi prodotti da Euronics!

Se siete alla ricerca di una grandiosa promozione che vi permetta di rinnovare il vostro armamentario di elettrodomestici, allora questa è l’occasione che stavate aspettando! Da Euronics parte l’iniziativa Speciale Grandi Elettrodomestici, valida fino al 30 giugno che vi farà risparmiare fino a 800€ su tantissimi prodotti! Pertanto, consigliamo di visionare la pagina relativa all’intera selezione di prodotti per scoprire le occasioni offerte da questa incredibile iniziativa! E se state cercando un frigorifero che mantenga freschi i vostri cibi senza il rischio che il caldo estivo ne comprometta la qualità e l’integrità, allora siete capitati nel posto giusto!

Tra i prodotti aderenti a quest’iniziativa, segnaliamo l’ottimo Frigorifero Samsung RS68A8842SL/EF, disponibile al prezzo di 1699,00€ anziché 2499.00€, a seguito di uno sconto del 32% che vi permetterò di risparmiare ben 800€!

L’esclusiva tecnologia “Spacemax” di questo frigorifero, mediante lo speciale rivestimento in uretano ad alta densità, permette di avere pareti interne molto più sottili, senza compromettere l’efficienza energetica. In questo modo migliora nettamente la capacità interna a parità delle dimensioni esterne.

E se avete timore che i vostri cibi possano deperire e durare meno del previsto, allora non avete nulla di cui preoccuparvi: l’incredibile sistema di raffreddamento indipendente della tecnologia Twin Cooling Plus ottimizza la temperatura e l’umidità del vostro freezer, preservando i vostri cibi due volte più a lungo, senza che gli odori si diffondano da un vano all’altro! Altra particolarità di questo frigo è la funzione Smart Conversion, che permette di scegliere fino a 5 diverse modalità per convertire il vostro congelatore in un frigorifero, aumentando di molto lo spazio a disposizione per mantenere freschi i vostri cibi!

Samsung RS68A8842SL/EF è l’ideale per conservare al meglio i vostri alimenti senza che la qualità o la freschezza vengano compromessi, e può essere vostro a un prezzo che sa quasi di regalo! Insomma, come avrete capito le offerte di quest’incredibile iniziativa lanciata da Euronics sono davvero tantissime, e il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina, per scoprirle tutte e trovare il prodotto che meglio si adegua alle vostre esigenze! Per rimanere aggiornati ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

